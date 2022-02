Primer ministro letón dice que Rusia ha desplegado tropas en este de Ucrania

Washington, 23 feb El primer ministro de Letonia, Krisjanis Karins, aseguró este miércoles que el presidente ruso, Vladímir Putin, ya ha desplegado tropas y tanques en la región del Donbás, en el este de Ucrania, tras reconocer su independencia. "Según la información que tenemos, Putin está trasladando fuerzas y tanques adicionales a los territorios ocupados del Donbás. Cruzar el territorio soberano de un país vecino es una invasión", declaró Karins sin aportar pruebas en una entrevista con la CNN. La cadena estadounidense citó a dos fuentes conocedoras de los datos de Inteligencia de EE.UU. que apuntan que más soldados rusos han cruzado la frontera hacia el Donbás desde que el mandatario ruso reconociera hace dos días la independencia de esta región ucraniana. La presencia de nuevas tropas rusas no ha sido por el momento corroborada por ninguna otra fuente oficial, y el propio Putin dijo este miércoles que en estos momentos no hay soldados de su país en el Donbás. Karins afirmó que la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otros aliados han respondido rápidamente al Kremlin con un "severo paquete de sanciones" nunca antes visto contra élites y bancos rusos, y el bloqueo al gasoducto Nord Stream 2. Además, advirtió de que habrá más sanciones contra Rusia si Moscú lleva a cabo nuevos movimientos, y abogó por ayudar a Ucrania con "asistencia militar y financiera". El primer ministro de Letonia, país vecino de Rusia, criticó que Putin "no crea en el derecho de la autodeterminación" de las naciones y "pretenda recrear" el imperio ruso. Y alertó de que puede hacer con "cualquier país europeo" lo mismo que ha hecho con Ucrania. La crisis se ha agravado en las últimas horas después de que Rusia reconociera las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la región ucraniana del Donbás, y autorizara el envío de tropas a la zona. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avisó este martes del "inicio de la invasión" rusa de Ucrania y anunció sanciones contra instituciones financieras de Rusia y el despliegue de tropas en las repúblicas bálticas. EFE er/ssa