Presentan un nuevo sistema de protección de datos a partir de la tarjeta SIM

Washington, 23 feb La firma de seguridad digital Zariot presentó este miércoles en asociación con The @ Company un sistema de protección de datos basado en la tarjeta SIM que usa encriptación para garantizar la privacidad en el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Las firmas estadounidenses llevaron a cabo el anuncio en vísperas del Congreso Mundial de Móviles que se celebrará la próxima semana en Barcelona, en la que Zariot estará presente y mostrará la tecnología al público general. Este método, basado en protocolo de Kigen, usa las SIM (módulo de identificación de abonado, por sus siglas en inglés), eSIM o iSIM para conseguir una encriptación de extremo a extremo (la conocida como "end-to-end", en inglés). Por tanto, no requiere de redes virtuales privadas (VPN), portales o hardware adicionales. "Esta solución flexible a largo plazo reduce los costos de operación de entrada, pero también los que se producen a lo largo de la vida del negocio, algo que muchas veces las empresas no tienen en cuenta cuando lanzan un nuevo producto", dijo a Efe el consejero delegado de Zariot, Dawood Ghalaieny. EFE arc