Pellegrini: "El peor error sería jugar con el resultado"

Sevilla, 23 feb El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha advertido que el Zenit de San Petersburgo, su rival en los dieciseisavos de la Liga Europa, "es un equipo ofensivo", como demostró "la experiencia del partido allá", por lo que "el peor error" en la vuelta sería "jugar con el resultado", especular con él. Pellegrini considera que la victoria lograda en Rusia (2-3) en el partido de ida "no es definitiva", por lo que avisó de que si el Betis juega "de una manera distinta a cómo se entrena, las opciones de éxito disminuirán", así que encarará el encuentro con "la misma mecánica de juego de siempre". Para el preparador bético, "el Zenit es un equipo de Champions que tiene jugadores creativos, no son únicamente peligroso los centros laterales", a pesar de que cuenta con Artem Dzyuba, un ariete "de 1,96 con mucho potencial por alto" pero también deberán sus hombres contrarrestar "otras cualidades" del conjunto ruso. El técnico santiaguino reveló que el centrocampista Sergio Canales "tuvo un pisotón importante en un dedo del pie" el domingo ante el Mallorca, "ayer estaba con dolor" pero "hoy entrenó y está en la lista de citados" para recibir al Zenit. Pellegrini negó "que los próximos cuatro partidos" que disputarán los verdiblancos "sean decisivos", ya que "la única manera de enfrentar las tres competiciones es pensar que el próximo partido es el más importante" y cree que "mantenerse en un lugar expectante en la Liga" conlleva una "presión positiva, de equipo grande", algo que es "mejor que verse en la mediocridad de la nada". Aunque el Betis juega el domingo en el campo del Sevilla, su entrenador piensa que "no hay partido importante hasta que el anterior no acaba" y resaltó que "el mérito de este equipo es jugar contra el Sevilla o el Real Madrid igual que ante el Alavés", aunque no por ello reniega "de la importancia del derbi". EFE 1010205 lhg/cb/lm (foto)