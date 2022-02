Partido oficialista pide que se ordene cambio del Defensor del Pueblo de Perú

Lima, 23 feb El partido oficialista Perú Libre presentó una demanda constitucional ante el Poder Judicial peruano para que ordene al Congreso que declare la vacancia (destitución) del defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, informaron medios locales. La "acción de cumplimiento" fue interpuesta este miércoles contra la presidenta del Congreso, la conservadora María del Carmen Alva, por el portavoz parlamentario de Perú Libre, Waldemar Cerrón, según publicó el diario La República. "Recurro a su despacho con la finalidad de interponer demanda de proceso de cumplimiento, para que ordene a la demandada el cumplimiento de sus funciones y declare la vacancia de manera inmediata del defensor del pueblo, señor Walter Francisco Gutiérrez Camacho", señaló el documento. En ese sentido, la solicitud, enviada al Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, pidió que también "se inicie el procedimiento para el nombramiento del nuevo defensor del Pueblo, conforme a ley". Perú Libre afirma que Gutiérrez se mantiene en el cargo a pesar de que su función ya terminó en septiembre del año pasado y acusa a la presidenta del Congreso de no haber tomado una decisión para que se designe a su reemplazo. Gutiérrez se ha convertido en uno de los más notorios críticos de la gestión del presidente Pedro Castillo, al punto que a inicios de este mes le pidió, en una entrevista con la cadena internacional CNN, que renuncie al cargo por la "ineficacia" de su gestión. El defensor agregó que Castillo "no ha dado muestras de respetar estándares mínimos de integridad para elegir a sus colaboradores, a sus ministros" y tampoco "ha dado muestras de respeto a valores democráticos". Con esas afirmaciones, se sumó a las voces que sectores de la oposición política y medios locales lanzaron en ese momento para pedir la renuncia de Castillo por las constantes crisis que ha afrontado su gestión, que en poco más de seis meses lo ha llevado a conformar cuatro gabinetes de ministros. Este lunes, la bancada de Perú libre ya se refirió a la situación de Gutiérrez en un comunicado, en el que enfatizó que ya tiene el cargo vencido y que su actuación "no solo ha generado un malestar político, sino que además genera un mal precedente al igual que la inacción de la presidenta del Congreso" para reemplazarlo. Consideró que el defensor "debe merecer una acusación constitucional, desafuero e inhabilitación para la función pública". Los parlamentarios oficialistas aseguraron, en ese sentido, que Gutiérrez no ha cumplido su función "con la idoneidad que el puesto reclama", ya que ha hecho "oídos sordos a los abusos cometidos por los poderes fácticos del país contra el pueblo". Este martes, el congresista Héctor Valer, quien a inicios de este mes debió dimitir a la presidencia del Consejo de Ministros solo cuatro días después de haber asumido el cargo por denuncias de violencia familiar, también presentó en el Congreso una moción para que se seleccione al reemplazo de Gutiérrez. En la moción, Valer detalló que el mandato de Gutiérrez ya finalizó el 7 de septiembre de 2021 y también ha concluido el plazo de 70 días que ordena la ley para designar a un nuevo defensor. Tras protagonizar un intenso enfrentamiento, tanto el Ejecutivo como el Congreso, que domina la oposición política, anunciaron la semana pasada su intención de darse una tregua y dialogar para buscar la estabilidad política del país. En ese sentido, el Congreso ha invitado para el próximo 8 de marzo al primer ministro, Aníbal Torres, quien reemplazó a Valer, para que presente su plan de Gobierno y solicite el voto de confianza del pleno. EFE dub/jrh