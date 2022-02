ONG venezolana denuncia que 823 trabajadores de la salud han muerto por covid

Caracas, 23 feb Un total de ocho trabajadores de la salud venezolanos murieron con criterios para covid-19 entre el 30 de diciembre y el 31 de enero pasado, con lo que la cifra total de fallecidos de ese sector desde el inicio de la pandemia se elevó a 823, informó este miércoles la ONG Médicos Unidos de Venezuela. "Reporte de personal de salud fallecidos con criterios para covid-19. En el mes de enero reportaron siete fallecidos, y uno del 30 de diciembre, para un total, durante todo el periodo, de 823", explicó la organización en su cuenta de Twitter. Entre los fallecidos había cinco médicos cirujanos, identificados como Ángel René Bohórquez, Hidalgo Villalobos y José Luis Picón, del noroccidental estado Zulia, así como, Alirio Arévalo, de Guárico, y Juan Manuel Contreras, de Anzoátegui. La lista la completan un enfermero de Trujillo identificado como José Fermín Morales y otras dos enfermeras llamadas Angélica Carvajal y Brunilda Báez de Zulia. Según los registros de Médicos Unidos de Venezuela, la región con mayor número de trabajadores fallecidos es Zulia con 164, seguido de Caracas con 109, Carabobo con 74, Bolívar con 68, Aragua con 49, Anzoátegui con 47 y Lara con 39. El resto de estados registran menos de 30 decesos en cada una. "Nuestros reportes se basan en criterios clínicos, epidemiológicos, radiodiagnóstico y de laboratorio al día y no necesariamente están incluidos en los reportes de los voceros. El objetivo es la prevención al personal y evidenciar fallas", recordó la ONG. El presidente Nicolás Maduro aseguró el martes que Venezuela alcanzó la meta de 102 % de ciudadanos mayores de 18 años vacunados con la "dosis completa" contra la covid-19, aunque no explicó a qué se debe que el porcentaje supere en dos puntos porcentuales al total de la población mayor de edad. "A un año del proceso de vacunación, hoy hemos llegado a la meta de 102 puntos, 102,6 %, para ser más exactos, de vacunación, en primera y segunda, dosis completa. Venezuela ha vacunado a toda su población", afirmó Maduro durante una reunión con ministros transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). No obstante, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizados al 18 de febrero, refieren que 14.966.671 ciudadanos venezolanos han sido vacunados con dos dosis de la vacuna contra la covid-19, lo que equivale a 49,8 % de personas con la pauta completa. Venezuela registra 512.169 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia y 5.621 decesos, de acuerdo al último reporte publicado el martes. EFE sc/gdl/rrt