Miércoles, 23 de febrero de 2022 (12:00 GMT)

UCRANIA CRISIS Ucrania decide implantar el estado de excepción Kiev El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania (CSND) decidió hoy instaurar el estado de excepción en todo el país ante la agresión rusa, salvo en las regiones de Donetsk y Lugansk, que ya se encuentran bajo una administración politico-militar. La decisión debe ser ratificada ahora por la Rada Suprema o Parlamento ucraniano, señaló en una rueda de prensa el secretario del CSND, Oleksiy Danílov. UCRANIA CRISIS Ucrania urge a sus ciudadanos a abandonar Rusia "inmediatamente" Kiev El Gobierno de Ucrania instó hoy a los ciudadanos ucranianos que se encuentran en Rusia a abandonar ese país "inmediatamente" ante la intensificación de la agresión rusa contra el país. "En relación con la intensificación de la agresión rusa contra Ucrania (...), el Ministerio de Exteriores recomienda que los ciudadanos ucranianos se abstengan de viajar a la Federación Rusa y a aquellos que están en ese país a salir de su territorio inmediatamente", indicó la diplomacia ucraniana en un comunicado. UCRANIA CRISIS Lavrov acusa a Guterres de haber sucumbido a las presiones de Occidente Moscú El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, acusó hoy al secretario general de la ONU, António Guterres, de haber sucumbido a la presión de Occidente al hacer declaraciones sobre la situación en el este de Ucrania que "no corresponden a su estatus". "Para nuestro gran pesar, el secretario general de la ONU (...) fue objeto de presiones de Occidente e hizo varias declaraciones el otro día sobre lo que está sucediendo en el este de Ucrania que no se corresponden con su estatus y sus poderes bajo la Carta de la ONU", sostuvo Lavrov al inicio de su reunión con el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen. UCRANIA CRISIS CUBA Cuba se alinea con Rusia y pide a Occidente que deje de intervenir en Ucrania La Habana El Gobierno cubano se ha alineado con Rusia en la crisis que mantiene con Ucrania y ha pedido a los países occidentales y, especialmente a Estados Unidos, que dejen de intervenir en ese país e imponer la expansión de la OTAN. "El empeño de Estados Unidos por imponer la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia constituye una amenaza a la seguridad nacional de este país y a la paz regional e internacional", asegura el ministerio de Relaciones Exteriores cubano (Minrex) en un comunicado. -------------------------- ONU D.HUMANOS Duque y Maduro abrirán un Consejo de D.Humanos presidido por Argentina Ginebra Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Iván Duque, intervendrán el próximo 28 de febrero en la inauguración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en sus tres sesiones de 2022 estará presidido por el embajador argentino ante Naciones Unidas en Ginebra, Federico Villegas. Duque y Maduro, como en 2021, intervendrán en formato virtual en el segmento de alto nivel que comienza cada año estos debates en materia de derechos humanos, que también contará con la presencia del presidente tunecino (Kais Said) y el secretario general de la ONU, António Guterres, entre otras personalidades. EEUU TRUMP Trump fracasa en su intento de ocultar archivos del asalto al Capitolio Washington El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó definitivamente este martes las peticiones del expresidente Donald Trump para mantener ocultos documentos vinculados al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, un episodio que está siendo investigando por un comité de la Cámara de Representantes. La máxima corte estadounidense, que ya había fallado en contra de Trump el pasado enero, rechazó hoy ver un recurso presentado por el equipo del exmandatario. COLOMBIA ABORTO Colombia entrega un hito histórico al mundo con la despenalización del aborto Bogotá La emoción de la decisión histórica de la Corte Constitucional de Colombia de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas continuó este martes de la mano de las feministas que han impulsado la demanda y de las mujeres que las han apoyado en las calles. De nuevo frente a la sede de la Corte en Bogotá, pero esta vez sin los nervios de los más de 500 días que llevaban esperando la decisión, más de un centenar de mujeres jóvenes, con las características pañoletas verdes, volvieron a corear eslóganes que se volvieron realidad: "Es legal, es legal, el aborto en Colombia es legal". COREA DEL SUR MISILES Corea del Sur prueba con éxito misil interceptor de largo alcance Seúl Corea del Sur probó hoy con éxito el misil tierra-aire de largo alcance L-SAM, un sistema en desarrollo para interceptar proyectiles enemigos, según detallaron fuentes militares a la agencia Yonhap. El lanzamiento de prueba fue llevado a cabo por la Agencia para el Desarrollo de la Defensa (ADD) en Taean, 150 kilómetros al sureste de Seúl. VENEZUELA ELECCIONES Venezuela debe reforzar separación de poderes para futuros comicios, según UE Caracas La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) para Venezuela recomendó hoy a este país que refuerce "la separación de poderes y la confianza en la independencia" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de cara a futuras elecciones. Esta es una de las principales recomendaciones del informe de la MOE-UE que fue presentado en una rueda de prensa virtual desde Bruselas por su jefa, la eurodiputada Isabel Santos, quien dijo desconocer por qué las autoridades venezolanas no respondieron a su solicitud para presentar el reporte en Caracas, tal y como estaba previsto. ÍNGRID BETANCOURT Íngrid Betancourt abre nuevo capítulo político 20 años después del secuestro Bogotá Veinte años después de ser secuestrada por la guerrilla de las FARC, Íngrid Betancourt protagoniza un mediático regreso a la política colombiana, nuevamente como candidata a la Presidencia y con la lucha sin cuartel contra la corrupción como bandera. Para recordar la aciaga fecha, Betancourt volverá mañana a San Vicente del Caguán donde el 23 de febrero de 2002 cayó en manos de una guerrilla que por entonces estaba en su apogeo y dominaba vastas extensiones del territorio nacional. PERÚ PRISIONES Reyerta en una cárcel de Lima deja al menos 34 presos heridos Lima Al menos 34 presos resultaron heridos este martes en una cárcel de Lima, en la que se desató una reyerta por "problemas de "rivalidad entre internos", según informaron fuentes oficiales. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló, en un comunicado, que los incidentes se registraron en el penal de Lurigancho, en el este de Lima, tras lo cual "se procedió a realizar el encierro total de los pabellones del recinto carcelario". EFE alf