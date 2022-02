Miércoles, 23 de febrero de 2022 (10.00 GMT)

UCRANIA CRISIS -------------------------- DONBÁS - Slaviansk (Ucrania) - El Donbás controlado por el Ejército ucraniano intenta digerir el anuncio del Kremlin de que reconoce toda la región como parte integrante de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Por Ignacio Ortega. (Enviado especial). (foto) (vídeo) (audio) (Se enviará también un resumen con algunas figuras internacionales y gobiernos que se han manifestado a favor de la postura del presidente ruso, Vladimir Putin, como Cuba, Irán, el expresidente norteamericano Donald Trump, Nicolas Maduro, Daniel Ortega o el régimen sirio). AMENAZA - Moscú - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha subido su apuesta en la crisis en torno a Ucrania con la amenaza de enviar tropas a las recién reconocidas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk. (foto) (vídeo) (audio) EEUU - Washington - Estados Unidos no descarta imponer más sanciones contra Rusia si opta por una escalada aún mayor en Ucrania, tras reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el este ucraniano, y autorizar el envío de tropas al Donbás. (foto) (video) (audio) ----------- ÁFRICA RUSIA - Rabat/Nairobi - En un mundo multipolar donde las grandes potencias intentan ampliar su influencia, Rusia ha apostado en los últimos años por el regreso a África tras la retirada que provocó la caída de la Unión Soviética y busca ahora llenar el vacío que deja el repliegue militar francés del inestable Sahel. (fototeca) OIT RECUPERACIÓN - Ginebra - Gobernantes y líderes de todo el mundo participan de manera virtual en el Foro Mundial de la Recuperación, que busca soluciones concretas para el mercado laboral tras la pandemia, centrándose en las personas. (vídeo) CHILE MIGRACIÓN - Paso fronterizo de Colchane (Chile) - Más de 300 personas siguen entrando en Chile a diario de forma irregular desde el altiplano boliviano, un año después del inicio de la crisis migratoria, uno de los problemas que deja pendiente el Gobierno de Sebastián Piñera a su sucesor, Gabriel Boric. Por Sebastián Silva (foto) (video) (audio) MÉXICO VIOLENCIA - Hermosillo (México) - La violencia en el estado mexicano de Sonora sigue desatada en municipios como Caborca, donde los choques por la plaza entre los hijos del "Chapo" Guzmán y un cártel local han convertido este municipio en un campo de batalla. Por Daniel Sánchez (foto) (audio) ARGENTINA INCENDIOS - Corrientes (Argentina) - Los incendios declarados en la provincia argentina de Corrientes han generado incalculables pérdidas sobre la biodiversidad de lugares como el Parque Nacional del Iberá, hogar de humedales, pastizales y bosques nativos. (foto) (video) LACTANCIA MATERNA - Ginebra - Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destapa las tácticas de la industria de la leche de fórmula para convencer a las embarazadas y madres de bebés de que su producto es superior a la leche materna, utilizando frecuentemente argumentos falsos o distorsionando la información científica. (vídeo) (audio) (enviada) CONTAMINACIÓN PLÁSTICOS - Ciudad de Panamá - Los océanos se han convertido en inmensos sumideros de desechos plásticos. La panacea del reciclaje fue un espejismo. La contaminación por resinas persistentes constituye un problema complejo que requiere soluciones globales coordinadas, explican a Efe en la fundación latinoamericana MarViva. (foto) (video) ASIA CRIPTOMONEDAS - Singapur - Asia se ha convertido en el epicentro del dinero digital, tanto en el área de las criptomonedas como por el lado de las divisas digitales gestionadas por bancos y entidades centrales, que sitúan al continente al frente de la que está llamada a ser la revolución monetaria del siglo XXI. Por Paloma Almoguera. (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 13768956 y otros) (enviada) Crónicas ----------- LENGUAJE PERROS - Budapest - Ladridos cuando oye el español y silencio cuando se le habla en húngaro. Esa diferente reacción de Kun-Kun, un perro de raza border collie, resume un pionero estudio que ha demostrado que un cerebro de animal es también capaz de distinguir diferentes idiomas. Por Marcelo Nagy. (foto) (vídeo) ETIOPÍA BIBLIOTECA - Adís Abeba - Mientras sigue la guerra en la región norteña de Tigré, la inauguración de la nueva Biblioteca Abrehot en Adís Abeba, la más grande de Etiopía, se revela como un rayo de esperanza frente al conflicto. Por Desalegn Sisay. (foto) (enviada) INDIA ELECCIONES - Unnao (India) - Asha Singh lucha por primera vez en su vida en unas elecciones para reclamar el honor perdido de las mujeres indias y que la injusticia que sufrió su familia, la violación en 2017 de una de sus hijas por un parlamentario y muerte de su marido en custodia policial, no se repita. Por David Asta Alares. (foto) (vídeo) Entrevista ------------ ALDA FENDI - Roma - Hace dos décadas, Alda Fendi vendió todas sus acciones de la firma de moda que lleva su apellido para dedicarse al mecenazgo desde su innovadora galería de Roma, a la que se entra sin pagar: "El arte no puede tener un precio, es democracia", explica a Efe, tras unas gafas de sol a las que nunca renuncia. 