Miércoles, 23 de febrero de 2022 (09:00 GMT)

UCRANIA CRISIS Ucrania urge a sus ciudadanos a abandonar Rusia "inmediatamente" Kiev El Gobierno de Ucrania instó hoy a los ciudadanos ucranianos que se encuentran en Rusia a abandonar ese país "inmediatamente" ante la intensificación de la agresión rusa contra el país. "En relación con la intensificación de la agresión rusa contra Ucrania (...), el Ministerio de Exteriores recomienda que los ciudadanos ucranianos se abstengan de viajar a la Federación Rusa y a aquellos que están en ese país a salir de su territorio inmediatamente", indicó la diplomacia ucraniana en un comunicado. UCRANIA CRISIS Ucrania ve el reconocimiento de los separaratistas como una "agresión armada" Kiev Ucrania denunció hoy como "acto de agresión armada" el reconocimiento y el apoyo de Rusia a las autoproclamadas repúblicas populares prorrusas de Lugansk y Donetsk. "El reconocimiento y apoyo de Moscú a las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania es internacionalmente ilegal y Ucrania lo considera un acto de agresión armada", señaló en Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. UCRANIA CRISIS El R.Unido no descarta nada para impedir invasión de Ucrania, dice ministra Londres La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, ha indicado que el Reino Unido no descarta nada y aplicará más sanciones si Rusia procede a una "invasión total" de Ucrania, si bien ha reconocido que aún no hay evidencia de ello. La ministra señaló, en un artículo publicado en el diario "The Times", que las sanciones dadas a conocer ayer por el Gobierno británico son las primeras, pero que el Ejecutivo tiene una lista de más bancos, oligarcas y compañías a las que aplicar medidas. UCRANIA CRISIS Taiwán pone en alerta a su Ejército en medio de crisis ucraniana Pekín La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, ordenó hoy a su Ejército y Fuerzas de Seguridad que se mantengan "alerta" y "preparados para la actividad militar en la región" en medio del aumento de tensiones entre Rusia y Ucrania. "Debemos seguir fortaleciendo nuestra preparación para el combate en el Estrecho de Taiwán -isla que reclama China- para garantizar nuestra seguridad", afirmó Tsai, citada por la agencia oficial CNA. -------------------------- EEUU TRUMP Trump fracasa en su intento de ocultar archivos del asalto al Capitolio Washington El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó definitivamente este martes las peticiones del expresidente Donald Trump para mantener ocultos documentos vinculados al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, un episodio que está siendo investigando por un comité de la Cámara de Representantes. La máxima corte estadounidense, que ya había fallado en contra de Trump el pasado enero, rechazó hoy ver un recurso presentado por el equipo del exmandatario. COLOMBIA ABORTO Colombia entrega un hito histórico al mundo con la despenalización del aborto Bogotá La emoción de la decisión histórica de la Corte Constitucional de Colombia de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas continuó este martes de la mano de las feministas que han impulsado la demanda y de las mujeres que las han apoyado en las calles. De nuevo frente a la sede de la Corte en Bogotá, pero esta vez sin los nervios de los más de 500 días que llevaban esperando la decisión, más de un centenar de mujeres jóvenes, con las características pañoletas verdes, volvieron a corear eslóganes que se volvieron realidad: "Es legal, es legal, el aborto en Colombia es legal". LATINOAMÉRICA PRENSA Latinoamérica carece de programas de protección eficientes para periodistas Ciudad de México México, Brasil, Colombia y Honduras suman 134 periodistas asesinados entre 2012 y 2021, con lo que concentran el 90 % de los casos en América Latina y son un reflejo de la ineficiencia de los programas de protección, según un reporte publicado este martes por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y realizado en colaboración con la Unesco. Además, en los dos primeros meses de 2022 se registraron otros siete homicidios a comunicadores -cinco de ellos en México-, según detalló el informe "Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina", resultado de una exhaustiva investigación y comparación de los mecanismos de protección para informadores de los cuatro países más afectados por la violencia contra la prensa. COLOMBIA ELECCIONES Embajador en EEUU tacha de montaje denuncia de conspiración de Piedad Córdoba Bogotá El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, tachó de montaje el video que hace parte de un supuesto chantaje de su despacho contra la exsenadora Piedad Córdoba para acceder a un material comprometedor en el que supuestamente conspiran contra ella. "No hay forma de que exista el video en mención, ya que esa información no es cierta, no existe (...) Solicitaré de inmediato a las autoridades de EE.UU. y Colombia que exploren las IP, y cuentas de los correos en mención para llegar a los responsables de este montaje", dijo Pinzón en un comunicado. VENEZUELA ELECCIONES Venezuela debe reforzar separación de poderes para futuros comicios, según UE Caracas La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) para Venezuela recomendó hoy a este país que refuerce "la separación de poderes y la confianza en la independencia" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de cara a futuras elecciones. Esta es una de las principales recomendaciones del informe de la MOE-UE que fue presentado en una rueda de prensa virtual desde Bruselas por su jefa, la eurodiputada Isabel Santos, quien dijo desconocer por qué las autoridades venezolanas no respondieron a su solicitud para presentar el reporte en Caracas, tal y como estaba previsto. ÍNGRID BETANCOURT Íngrid Betancourt abre nuevo capítulo político 20 años después del secuestro Bogotá Veinte años después de ser secuestrada por la guerrilla de las FARC, Íngrid Betancourt protagoniza un mediático regreso a la política colombiana, nuevamente como candidata a la Presidencia y con la lucha sin cuartel contra la corrupción como bandera. Para recordar la aciaga fecha, Betancourt volverá mañana a San Vicente del Caguán donde el 23 de febrero de 2002 cayó en manos de una guerrilla que por entonces estaba en su apogeo y dominaba vastas extensiones del territorio nacional. ESPAÑA CONSERVADORES La oposición conservadora española se prepara para elegir un nuevo líder Madrid La grave crisis interna en el conservador Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición en España, desembocó este martes en la convocatoria del órgano que llamará a un congreso extraordinario para decidir el liderazgo en la formación de centroderecha, con su presidente Pablo Casado cada vez más aislado. La convocatoria de la junta directiva, el órgano que debe convocar a su vez ese congreso, era un clamor dentro del partido, en el que Casado perdía este martes uno de sus últimos apoyos, el del número dos del PP, Teodoro García Egea, que dimitía en medio de una lucha interna sin precedentes en una formación que aspira a volver al poder en España. PERÚ PRISIONES Reyerta en una cárcel de Lima deja al menos 34 presos heridos Lima Al menos 34 presos resultaron heridos este martes en una cárcel de Lima, en la que se desató una reyerta por "problemas de "rivalidad entre internos", según informaron fuentes oficiales. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló, en un comunicado, que los incidentes se registraron en el penal de Lurigancho, en el este de Lima, tras lo cual "se procedió a realizar el encierro total de los pabellones del recinto carcelario". EFE alf