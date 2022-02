Miércoles, 23 de febrero de 2022 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 23 feb .- Slaviansk (Ucrania).- El Donbás controlado por el Ejército ucraniano intenta digerir el anuncio del Kremlin de que reconoce toda la región como parte integrante de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. (vídeo)(audio) .- Moscú (Rusia).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha subido su apuesta en la crisis en torno a Ucrania con la amenaza de enviar tropas a las recién reconocidas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk. (vídeo)(audio) .- Washington (EE.UU.).- Estados Unidos no descarta imponer más sanciones contra Rusia si opta por una escalada aún mayor en Ucrania, tras reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el este ucraniano, y autorizar el envío de tropas al Donbás. (vídeo)(audio) .- Berlín (Alemania).- Alemania y Francia abordan en Berlín la situación de crisis en torno a Ucrania, que los respectivos ministros de Exteriores, Annalena Baerbock y Jean-Yves Le Drian, tratan ante la prensa al término de un consejo de ministros en el que además participa el titular galo. (vídeo) .- La Haya (Países Bajos).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, inauguran este miércoles un seminario organizado en La Haya por los aliados sobre el futuro de la organización, en pleno auge de las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania. (vídeo) .- Ginebra (Suiza).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene este miércoles en el Foro mundial para una recuperación centrada en las personas, que bajo la batuta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ofrece una plataforma para que los líderes propongan acciones concretas para acelerar la recuperación del empleo. (vídeo)(audio) .- Ginebra (Suiza).- Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destapa las tácticas de la industria de la leche de fórmula para convencer a las embarazadas y madres de bebés de que su producto es superior a la leche materna, utilizando frecuentemente argumentos falsos o distorsionando la información científica. (vídeo)(audio) .- Paso fronterizo de Colchane (Chile).- Más de 300 personas siguen entrando en Chile a diario de forma irregular desde el altiplano boliviano, un año después del inicio de la crisis migratoria, uno de los problemas que deja pendiente el Gobierno de Sebastián Piñera a su sucesor, Gabriel Boric. (vídeo)(audio) .- Bruselas (Bélgica).- La Comisión Europea adopta hoy un paquete de propuestas sobre la Economía Justa y Sostenible, que incluye una comunicación sobre trabajo decente en todo el mundo y de gobernanza corporativa sostenible. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- Rueda de prensa de los comisarios Sefcovic, Schmit y Breton, y Agnès Pannier-Runacher, ministra francesa delegada de Industria, tras la sexta reunión de alto nivel de la Alianza Europea de Baterías. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto comparece ante los medios en Bruselas después de la sexta reunión de alto nivel de la Alianza Europea de Baterías. (VIVO) .- Nom Pen (Camboya).- Las autoridades de Camboya iniciaron este miércoles en varias ciudades del país la vacunación de los niños de entre 3 y 5 años para frenar el fuerte brote de la variante ómicron en esa franja de edad en un país donde más del 90 por ciento de la población ha recibido la pauta completa. (vídeo) .- Corrientes (Argentina).- Los incendios declarados en la provincia argentina de Corrientes han generado incalculables pérdidas sobre la biodiversidad de lugares como el Parque Nacional del Iberá, hogar de humedales, pastizales y bosques nativos, con la incertidumbre por desconocer el tiempo que llevará aplacar definitivamente el fuego y recuperar lo perdido. (vídeo) .- Caracas (Venezuela).- El transporte público en Venezuela es una de las cuentas pendientes del Gobierno de Nicolás Maduro, quien se jacta de haber forjado una carrera como transportista dentro de la estatal Metro de Caracas, pero no ha logrado resolver la crisis de este sector, atrapado entre el abandono y la falta de voluntad política. (vídeo) .- San Juan (Puerto Rico).- La directora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, apuntó en una entrevista con Efe al crecimiento económico como el principal desafío de Puerto Rico, después de la aprobación del plan para reestructurar la deuda y superar la quiebra. (vídeo) .- Ciudad de Panamá.- Los océanos se han convertido en inmensos sumideros de desechos plásticos. La panacea del reciclaje fue un espejismo. La contaminación por resinas persistentes constituye un problema complejo que requiere soluciones globales coordinadas, explican a Efe en la fundación latinoamericana MarViva. (vídeo) .- Unnao (India).- Asha Singh lucha por primera vez en su vida en unas elecciones para reclamar el honor perdido de las mujeres indias y que la injusticia que sufrió su familia, la violación en 2017 de una de sus hijas por un parlamentario y muerte de su marido en custodia policial, no se repita. (vídeo) .- Montevideo (Uruguay).- Desilusión, dolor, rabia, exposición de una herida histórica pero más abierta que nunca: todo esto trajo en 2020 el destape de "Varones Carnaval", olla de denuncias virtuales que impulsó un "MeToo" en el corazón de la mayor fiesta popular uruguaya, que, dos años después, se repiensa. (vídeo) .- Budapest (Hungría).- Ladridos cuando oye el español y silencio cuando se le habla en húngaro. Esa diferente reacción de Kun-Kun, un perro de raza border collie, resume un pionero estudio que ha demostrado que un cerebro de animal es también capaz de distinguir diferentes idiomas. (vídeo) .- Roma (Italia).- Hace dos décadas, Alda Fendi vendió todas sus acciones de la firma de moda que lleva su apellido para dedicarse al mecenazgo desde su innovadora galería de Roma, a la que se entra sin pagar: "El arte no puede tener un precio, es democracia", explica a Efe, tras unas gafas de sol a las que nunca renuncia. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- Argentina difunde el estimador mensual de actividad económica de diciembre pasado, que sirve de adelanto del producto interior bruto, de carácter trimestral, y que se espera confirme una recuperación de en torno al 10 % tras la brusca caída de 2020 y las cifras también negativas de los dos años anteriores. (vídeo) .- Nápoles (Italia).- Rueda de prensa de Xavi Hernández previa al partido Nápoles-Barca El entrenador del F.C. Barcelona, Xavi hernéndez, comparece ante los medios previamnete al partido de Europa Ligue frente al Nápoles. (VIVO) .- Nápoles (Italia).- Entrenamiento del Barsa en el estadio del Diego Armando Maradona para preparar el partido de la Europa Legue frente al Nápoles. .- Sao Paulo (Brasil).- Después de un viacrucis de lesiones y un fugaz paso por el Nottingham Forest, el defensor brasileño Rodrigo Ely quiere volver "sentirse futbolista" en su país natal con la idea de recuperar el alto nivel que mostró en el AC Milan y el Alavés español. (vídeo)cdp/aca/EFETV