Miércoles, 23 de febrero de 2022 (04:00 GMT)

============= UCRANIA CRISIS ============= RUSIA Rusia formaliza reconocimiento de separatistas y el envío de tropas a Donbás Moscú El Parlamento ruso formalizó hoy el reconocimiento de la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y autorizó el envío de tropas rusas al Donbás, pese a las condenas y sanciones de Occidente. Tanto la Duma rusa (Cámara Baja del Parlamento) como el Consejo de la Federación (Senado) aprobaron este martes por unanimidad los tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua con los territorios separatistas, menos de 24 horas después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconociera su independencia. Además, el Senado autorizó a petición de Putin el uso de las Fuerzas Armadas rusas en el extranjero, en un movimiento que está dirigido a "establecer la paz en el Donbás", explicó la presidenta del Senado, Valentina Matvienko. UCRANIA Zelenski anuncia la movilización de reservistas para completar el Ejército Kiev El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció hoy la movilización de los reservistas para completar el Ejército que combate a las milicias prorrusas en el Donbás y afronta la amenaza militar rusa en la frontera. "Debemos mejorar la preparación de combate de las tropas ucranianas ante cualquier modificación de la situación operativa", dijo Zelenski durante una alocución televisada. Zelenski había amenazado hoy a Rusia con romper relaciones diplomáticas debido al reconocimiento de la independencia de las repúblicas separatistas y al anunciado envío de tropas rusas al Donbás. EE.UU. Biden responde a Putin con castigo económico y refuerzo militar del Báltico Washington Estados Unidos respondió este martes al "principio de la invasión" rusa a Ucrania, como la denominó el presidente, Joe Biden, con duras sanciones económicas a Rusia y el refuerzo militar con tropas estadounidenses en los países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania—. En un breve discurso desde la Casa Blanca, Biden reaccionaba así a la autorización del presidente ruso, Vladímir Putin, de enviar tropas rusas a las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk y al reconocimiento de su independencia. El presidente estadounidense reveló sanciones "integrales" contra la deuda soberana de Rusia para bloquear el acceso del Gobierno de Moscú a financiación occidental. OTAN La OTAN alerta de que Rusia ha pasado “a la acción militar abierta” Bruselas El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este martes de que Rusia ha pasado “a la acción militar abierta” y aseguró que más tropas rusas se han movido al Donbás, en el este de Ucrania, donde se encuentran las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk cuya independencia reconoció Moscú este lunes. “Condenamos la decisión de Moscú de reconocer las autoproclamadas República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. También condenamos la incursión adicional de Rusia en Ucrania. Moscú ahora ha pasado de los intentos encubiertos de desestabilizar Ucrania a la acción militar abierta”, dijo el político. UE La UE aprueba una primera tanda de sanciones contra Rusia Bruselas La Unión Europea aprobó este martes una primera tanda de sanciones contra Rusia, que incluyen la prohibición de entrar en territorio europeo a altos cargos de ese país, límites al acceso para Moscú a los mercados financieros europeos y un embargo comercial a las regiones de Donetsk y Lugansk. La aprobación definitiva de las sanciones tendrá lugar el miércoles por la mañana, así como su entrada en vigor, con la publicación en el "Diario Oficial" de la UE, informó esta noche la presidencia francesa del Consejo de la UE tras la reunión mantenida por los embajadores de los Veintisiete ante las instituciones europeas. ------------------------- MIGRACIÓN MEDITERRÁNEO La Guardia costera italiana rescata a 573 migrantes frente a Cerdeña Roma La Guardia costera italiana rescató esta madrugada a 573 migrantes y recuperó un cuerpo sin vida a bordo de dos pesqueros sobrecargados que se encontraban a merced del oleaje, en medio de unas condiciones meteorológicas desfavorables, frente a las costas de Cerdeña (sur de Italia), informaron hoy los guardacostas. Las operaciones de rescate, en las que participaron el barco Diciotti y tres patrulleras de la Guardia Costera, se llevaron a cabo a 70 millas de Capo Spartivento, al sur de Cerdeña, explicaron en un comunicado. ESPAÑA CONSERVADORES La oposición conservadora española se prepara para elegir un nuevo líder Madrid La grave crisis interna en el conservador Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición en España, desembocó este martes en la convocatoria del órgano que llamará a un congreso extraordinario para decidir el liderazgo en la formación de centroderecha, con su presidente Pablo Casado cada vez más aislado. La convocatoria de la junta directiva, el órgano que debe convocar a su vez ese congreso, era un clamor dentro del partido, en el que Casado perdía este martes uno de sus últimos apoyos, el del número dos del PP, Teodoro García Egea, que dimitía en medio de una lucha interna sin precedentes en una formación que aspira a volver al poder en España. LATINOAMÉRICA PRENSA Latinoamérica carece de programas de protección eficientes para periodistas Ciudad de México México, Brasil, Colombia y Honduras suman 134 periodistas asesinados entre 2012 y 2021, con lo que concentran el 90 % de los casos en América Latina y son un reflejo de la ineficiencia de los programas de protección, según un reporte publicado este martes por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y realizado en colaboración con la Unesco. Además, en los dos primeros meses de 2022 se registraron otros siete homicidios a comunicadores -cinco de ellos en México-, según detalló el informe "Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina", resultado de una exhaustiva investigación y comparación de los mecanismos de protección para informadores de los cuatro países más afectados por la violencia contra la prensa. A.SAUDÍ ANIVERSARIO Arabia Saudí celebra por primera vez el aniversario de su fundación Riad Arabia Saudí celebró este martes por primera vez en su historia el aniversario de la su fundación como Estado, el 22 de febrero de 1727, una fecha establecida el mes pasado por la monarquía saudí que omite la trascendencia de la corriente islámica wahabista en los orígenes del país. El Gobierno de Riad organizó espectáculos populares y musicales en distintos puntos del país, así como exhibiciones de las vestimentas que han llevado los saudíes a lo largo de los tres últimos siglos. EEUU JUSTICIA Hallan culpables de crimen de odio a los asesinos del afroamericano Arbery Washington Un jurado federal declaró este martes culpables de crimen de odio motivado por racismo a los tres hombres blancos que asesinaron al afroamericano Ahmud Arbery, de 25 años, mientras hacía ejercicio físico. Los culpables ya fueron condenados a cadena perpetua por homicidio en una corte estatal. Travis McMichael y su padre, Gregory McMichael, de 36 y 66 años, junto con su vecino William "Roddie" Bryan, de 52, podrían recibir ahora otra sentencia por cadena perpetua y multas por el cargo federal de delito de odio. VENEZUELA ELECCIONES Venezuela debe reforzar separación de poderes para futuros comicios, según UE Caracas La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) para Venezuela recomendó hoy a este país que refuerce "la separación de poderes y la confianza en la independencia" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de cara a futuras elecciones. Esta es una de las principales recomendaciones del informe de la MOE-UE que fue presentado en una rueda de prensa virtual desde Bruselas por su jefa, la eurodiputada Isabel Santos, quien dijo desconocer por qué las autoridades venezolanas no respondieron a su solicitud para presentar el reporte en Caracas, tal y como estaba previsto. ÍNGRID BETANCOURT Íngrid Betancourt abre nuevo capítulo político 20 años después del secuestro Bogotá Veinte años después de ser secuestrada por la guerrilla de las FARC, Íngrid Betancourt protagoniza un mediático regreso a la política colombiana, nuevamente como candidata a la Presidencia y con la lucha sin cuartel contra la corrupción como bandera. Para recordar la aciaga fecha, Betancourt volverá mañana a San Vicente del Caguán donde el 23 de febrero de 2002 cayó en manos de una guerrilla que por entonces estaba en su apogeo y dominaba vastas extensiones del territorio nacional. ECUADOR CÁRCELES Lasso aspira que unos 5.000 presos salgan en libertad en Ecuador con indultos Quito El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró este martes que aspira que al menos 5.000 presos salgan en libertad tras la firma de un decreto que contempla indultos para reducir el hacinamiento en las cárceles. Con el decreto, suscrito el pasado lunes, busca también "proteger a muchos ciudadanos inocentes que han cometido delitos menores, que cometieron errores en su vida, pero que no pueden ser sujetos al chantaje, a la presión dentro de las cárceles", dijo en el programa semanal "Encontrándonos con la ciudadanía". COLOMBIA ABORTO Colombia entrega un hito histórico al mundo con la despenalización del aborto Bogotá La emoción de la decisión histórica de la Corte Constitucional de Colombia de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas continuó este martes de la mano de las feministas que han impulsado la demanda y de las mujeres que las han apoyado en las calles. De nuevo frente a la sede de la Corte en Bogotá, pero esta vez sin los nervios de los más de 500 días que llevaban esperando la decisión, más de un centenar de mujeres jóvenes, con las características pañoletas verdes, volvieron a corear eslóganes que se volvieron realidad: "Es legal, es legal, el aborto en Colombia es legal". ============ CORONAVIRUS ============ SITUACIÓN OMS: Muertes y casos de covid-19 registrados bajan en el mundo Ginebra La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy de que el número de nuevos casos de covid-19 registrados en el mundo bajó un 21 % en la última semana con respecto a la anterior, con un total de 422 millones de casos confirmados, mientras que los decesos disminuyeron en un 8 %. Las muertes atribuidas al coronavirus son hasta ahora 5,8 millones y Estados Unidos, Brasil, Rusia, India y México son, en este orden, los países con el mayor número de fallecimientos en los últimos siete días, según el informe epidemiológico semanal de la OMS. A nivel global, ómicron es la variante dominante y delta es la única otra variante que subsiste, aunque de manera casi insignificante. HONG KONG Hong Kong hará test a toda su población para frenar el avance de ómicron Hong Kong El Gobierno hongkonés anunció hoy que hará pruebas de coronavirus a toda su población para frenar el avance de ómicron, donde los casos de coronavirus se han disparado en más de un 60 % en las últimas semanas. La Jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, anunció este martes en rueda de prensa que los siete millones y medio de residentes en Hong Kong deberán someterse de forma obligatoria a tres pruebas de ácido nucleico durante marzo o de lo contrario serán multados, recoge la prensa local. Este martes se registraron 6.211 nuevos positivos y otros 7.533 el lunes. UE La UE reabre sus fronteras a los turistas de terceros países vacunados Bruselas La Unión Europea (UE) dio luz verde este martes a los viajes no esenciales desde terceros países para las personas que hayan recibido una pauta completa de una vacuna autorizada por los Estados miembros o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los países actualizaron las recomendaciones sobre viajes adoptadas desde el inicio de la pandemia de covid. ITALIA Italia levanta restricciones para los países no europeos y los equipara a UE Roma Italia levanta las cuarentenas y restricciones de entrada a su territorio de los viajeros procedentes de los países extracomunitarios, que a partir del próximo 1 de marzo serán equiparados a los de la Unión Europea (UE), informó hoy el ministro de Sanidad, Roberto Speranza. "A partir del 1 de marzo, las llegadas desde todos los países no europeos estarán sujetas a las mismas normas que ya están en vigor para los países europeos", anunció el ministro en las redes sociales. EFE cd.gcf