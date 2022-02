Microsoft quiere proteger la nube, hasta la de Amazon y Google

(Bloomberg) -- Microsoft Corp. está expandiendo su producto para encontrar y monitorear puntos débiles de seguridad en la computación en la nube para incluir a Google Cloud Platform, propiedad de su rival Alphabet Inc.

La herramienta Microsoft Defender for Cloud incluirá soporte para Google Cloud a partir del miércoles, tres meses después de agregar soporte para los productos líderes del mercado de Amazon.

Microsoft, que vende el rival Azure, usó interfaces de programación abiertas para conectarse con los productos de sus competidores Google Cloud y Amazon Web Services, y brindar sus servicios de ciberseguridad.

Los clientes utilizan cada vez más varias plataformas en la nube y tienen diferentes productos para protegerlas y monitorearlas. Hay tantos productos diferentes de empresas de ciberseguridad, así como de Microsoft, Amazon y Google, que se puede dificultar el seguimiento. Los piratas informáticos pueden dirigir sus ataques a diferentes productos de ciberseguridad, dijo Vasu Jakkal, vicepresidenta de seguridad, cumplimiento e identidad de Microsoft, en una entrevista.

Con el aumento de los ataques cibernéticos, Microsoft espera proteger mejor a los clientes y que sea más sencillo.

“Hoy en día, la mayoría de nuestros clientes tienen AWS, y Azure, y Google Cloud y tienen diferentes cargas de trabajo y luego tienen soluciones de seguridad nativas para cada uno de estos”, dijo.

Si bien Microsoft no trabajó directamente con sus competidores para crear el producto, la empresa generalmente ve la seguridad como un área en la que quiere trabajar con sus rivales para asegurar clientes mutuos, comentó Jakkal. En una encuesta reciente de Microsoft, el 83% de los líderes empresariales mencionaron “la gestión de la complejidad de múltiples nubes como su mayor punto débil en 2022”.

Microsoft busca aumentar su negocio de software de seguridad junto con el seguimiento de ataques, y ayudar a los clientes a responder. El año pasado, el gigante del software adquirió varias empresas de seguridad más pequeñas, y la compañía dijo el mes pasado que había acumulado US$15.000 millones en ventas de software de seguridad en 2021, casi un 45% más que un año antes. El año pasado, Microsoft nombró al exejecutivo de la nube de Amazon.com Inc. Charlie Bell para supervisar sus esfuerzos de seguridad, y dijo que 3.500 empleados trabajan en proteger a los clientes “desde el chip hasta la nube”.

