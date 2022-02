Los serbios de Bosnia apoyan a Putin ante oposición de croatas y musulmanes

Sarajevo, 23 feb La terna presidencial de Bosnia está dividida entre la postura del representante serbio, que rechaza sancionar a Rusia por su envío de tropas a Ucrania, y la del musulmán y el croata, que califican esa medida de violación del derecho internacional. "Si se insiste en sancionar a Rusia, no lo permitiré", dijo hoy el miembro serbio de la terna, el nacionalista prorruso Milorad Dodik, quien pidió mantener una "absoluta neutralidad" en el conflicto por el reconocimiento ruso de la independencia de dos regiones separatistas en el este de Ucrania, informa la emisora N-1. Dodik señaló que la terna presidencial no ha abordado la crisis para tomar una decisión conjunta. El líder nacionalista serbobosnio, que en los últimos meses ha amenazado con una secesión del ente serbio, que junto al de croatas y musulmanes conforma Bosnia-Herzegovina, dijo que no aceptará que el país se sume a ningún paquete de sanciones. Los miembros musulmán y croata de la terna condenaron el martes el reconocimiento ruso de las regiones ucranianas como una violación flagrante del derecho internacional. El nacionalista Bakir Izetbegovic, líder del SDA, el principal partido de los musulmanes bosnios, pidió hoy "detener inmediatamente" el intento de Rusia de "arrebatar el territorio del país vecino" y que Bosnia debe pronunciarse. Izetbegovic, hijo de Alija Izetbegovic, el presidente bosnio durante la guerra civil de 1992-1995, advirtió de que la crisis ucraniana puede inspirar "a algunos en los Balcanes sobre que algunas cosas se solucionen por la fuerza". EFE sn-as/si