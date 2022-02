Los Nicos, ausentes y Capa se incorpora al Athletic tras la covid

Bilbao, 23 feb Los 'Nicos', Nico Williams y Nico Serrano, han sido los únicos jugadores ausentes en la vuelta del Athletic Club al trabajo en Lezama tras dos días de descanso después de golear a la Real Sociedad en San Mamés, una sesión a la que ya se ha incorporado Ander Capa tras superar su positivo por covid. El juvenil Serrano no ha estado en la sesión porque se encuentra con la selección sub-19 en el amistoso de este miércoles ante Noruega, mientras que Nico Williams continúa con el proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado 3 de febrero en el choque copero ante el Real Madrid en San Mamés. A la espera de la evolución de esa lesión, que acabó siendo menos grave de lo que pareció en principio, el pequeño de los Williams no está descartado para el choque del miércoles 2 de marzo en Mestalla, el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Valencia, que decidirá la eliminatoria tras el 1-1 de la ida en Bilbao. No obstante, en la sesión de hoy el choque que ha empezado a preparar el Athletic ha sido el liguero del domingo frente al FC Barcelona en el Camp Nou. Un partido para el que no se espera aún a Nico Williams y para el que será baja segura, por sanción, Alex Berenguer, que cumplió ciclo de tarjetas ante la Real. Por contra, el técnico Marcelino García Toral recupera a Oier Zarraga, ausente por sanción el pasado domingo, y Ander Capa, una vez superado el aislamiento tras dar positivo por covid. Marcelino apenas cuenta con Capa, pero Zarraga apunta a titular contra el Barça en la banda derecha por las bajas de Nico y Berenguer, los que disputan ese puesto cuando están disponibles. Aunque también ha jugado Zarraga en alguna ocasión, por delante de ambos. De cara al encuentro del domingo, la duda en el equipo bilbaíno es si Marcelino apostará por dar descanso a algunos titulares para que estén frescos solo tres días después en un choque copero ante el Valencia, que es una de las citas más importantes que le quedan hasta el final de la temporada. En ese choque, el Athletic se jugará el pase a una final de Copa que, de conseguirlo, sería la tercera que disputaría de manera consecutiva.