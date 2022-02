Los mejores cocteleros del mundo pasan por Madrid con The Reunion

Madrid, 23 feb Algunos de los mejores cocteleros del mundo, comenzando el 28 de febrero por Stelios Papadopoulos y George Kavaklis (Barro Negro, Atenas) y Riccardo Rossi (Frieni e Frizioni, Roma) demostrarán sus conocimientos y tendencias internacionales gracias a la iniciativa The Reunion de Salmon Guru (Madrid), en el ranking de los 50 Mejores Bares del planeta. Un lunes al mes, durante todo el año, Salmon Guru acogerá a mixólogos de reconocido prestigio, como los de Abajo London (Londres) y Clandestino (Lisboa) (21 de marzo), o Red Door (París) y Wax Off (Berlín) el 25 de abril, anuncia este miércoles su propietario y organizador de estos encuentros, el argentino Diego Cabrera. Los primeros invitados, Stelios Papadopoulos y George Kavaklis, llegan desde Atenas con su tequilería, en la que reinan el mezcal y el tequila y una buena selección de margaritas, mientras que Riccardo Rossi aportará el ritual del aperitivo italiano. "The Reunion es una plataforma en la que Salmon Guru es el eslabón para unir a dos bares a la vez; somos un punto de encuentro para unir a dos locales distintos, de diferentes países, y esto es algo poco habitual", indica Cabrera. EFE ps/lml