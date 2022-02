La australiana Saville vence a Raducanu y pasa a octavos en Zapopan

Guadalajara (México), 22 feb La australiana Daria Saville venció este martes por 5-7, 7-6(4), 4-3 a la británica Emma Raducanu, campeona del US Open, y avanzó a octavos de finales del Abierto de Zapopan. Saville, de 27 años, y 610 del ranking mundial, se enfrentará en la siguiente ronda a la estadounidense Caroline Dolehide, quien le ganó por 4-6, 6-3, 6-4 a la china Lin Zhu. La británica, de 19 años, número 12 del mundo, se retiró en la tercera manga por una lesión en el muslo izquierdo luego de 3h 37 de partido. El primer set fue un festín de quiebres; la australiana consiguió el primero en el servicio inaugural de Raducanu, la británica pagó de inmediato con la misma moneda, pero Saville repitió la dosis. Luego de ir abajo 1-3, Raducanu al fin conservó su servicio, igualó el manga 3-3 con su segundo quiebre y tomó ventaja 4-3 gracias a su manejo desde el fondo de la cancha. Desde ahí no paró hasta ganar 7-5 con el sello del primer set; con otro rompimiento. La tendencia se mantuvo con tres quiebres de cada tenista que apretó el segundo set 5-5, a partir de ese momento a la campeona del US Open 2021 se le vio visiblemente agotada y Saville lo aprovechó para alargar la manga, 6-6, a 'tie-break, que ganó por 7-4. Con el tercer set 2-3 a favor de Daria y luego de 3h 17 horas de partido Emma se retiró al vestuario por una molestia en el muslo izquierdo, a su regresó presentó un cojeo constante. Ante la persistencia de la molestia Raducanu abandonó el partido con el último set 3-4 a favor de la australiana. Al final del partido Saville explicó que a pesar de la lesión de su rival ella merecía ganar. "Estoy muy emocionada y a pesar de las circunstancias creo que merecía la victoria, tuve calambres en el segundo set y logré sobreponerme, estoy muy feliz", confesó la australiana. Este martes la española Sara Sorribes inició este martes la defensa de su título en el Abierto de Zapopan con un triunfo por 6-4, 6-1 sobre la estadounidense Katie Volynets para colocarse en octavos de finales. Sorribes, trigésimo segunda de la lista mundial, se medirá a la ganadora entre la mexicana Renata Zarazua y la polaca Magdalena Frech. En otro resultado de este día, la colombiana Camila Osorio, cuarta preclasificada, superó por 6-4, 6-3 a la búlgara Viktoriya Tomova y se enfrentará en octavos a la estadounidense Hailey Baptiste. El torneo, que transcurre en cancha dura, y tiene una bolsa de premios de 231.80 euros (262.727 dólares), se juega una semana antes del Abierto de Monterrey en el que estarán varias de las mejores jugadoras del mundo.EFE as/gb/ga