Jueves 24 de febrero de 2022

Madrid, 23 feb .- Kramatorsk (Ucrania).- La ciudad de Kramatorsk, el centro operativo del Ejército ucraniano en el Donbás, está en máxima alerta ante el temor de una invasión rusa (vídeo)(audio) .- Bruselas (Bélgica).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebran una cumbre de emergencia para tratar las "acciones agresivas" de Rusia en el este de Ucrania. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- La ministra de Industria española, Reyes Maroto, acude en Bruselas a un consejo en el que abordará con sus homólogos europeos la futura norma que exigirá a las empresas informar sobre su sostenibilidad medioambiental y social, así como la destinada a evitar distorsiones en el mercado europeo por los subsidios de terceros países. (vídeo) .- Nápoles (Italia).- Enfrentamiento de la Liga Europea entre Barça y Nápoles. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- Argentina ha tomado un impulso adicional con un conjunto de proyectos para fortalecer su presencia y actividad en la Antártida y el Atlántico Sur continuando con sus reclamos de soberanía y para ponerse al día ante el mayor interés que despierta la zona en términos económicos y políticos. (vídeo) .- Ciudad de México.- Una delegación de eurodiputados cierra este jueves su visita a México de tres días para dialogar con las autoridades del país sobre la ratificación del acuerdo comercial UE-México y abordar otros temas de la agenda bilateral y comercial. (vídeo) .- Saravena (Colombia) - Vidrios de las casas rotos, una terminal de transportes destruida y calles con barricadas improvisadas forman el paisaje de Saravena, un pueblo colombiano donde la guerra entre el ELN y disidencias de las FARC se ha cobrado este año la vida de al menos 45 personas. (vídeo) .- Miami (EE.UU.).- Los colombianos Camilo y J Balvin, y el mexicano Christian Nodal, con 10 nominaciones cada uno, parten como favoritos en la trigésima cuarta edición de la gala del Premio Lo Nuestro, que se celebra hoy en Miami.(vídeo). .- Londres (Reino Unido).- Tears For Fears, la icónica banda británica de new wave, reaparece este viernes tras casi dos décadas con un nuevo álbum, "The Tipping point", un trabajo que "sincroniza" las experiencias convulsas que han sacudido al mundo en los últimos años con sus propios traumas personales. (vídeo) .- Ciudad Juárez (México).- Los migrantes que llegan a la fronteriza Ciudad Juárez navegan entre el éxito y el fracaso en su intento de prosperar en México, un país que en la mayoría de ocasiones supone un peaje más hacia Estados Unidos, pero que en otras ocasiones termina por ser su hogar.(vídeo) .- San Cristóbal (República Dominicana).- Los pueblos taínos e igneris creían que el sol y la luna salían de las Cuevas de Pomier para colocarse en el cielo, y ahora sus pinturas rupestres podrían procurarle a este sitio arqueológico el título de capital prehistórica de las Antillas. (vídeo) .- Aysén (Chile).- Desde que fue descubierto por un niño de tan solo siete años hace casi dos décadas y tildado en 2015 por la prestigiosa revista "Nature" como el mejor hallazgo jurásico del siglo, el "Chilesaurus" se ha convertido en la estrella paleontológica de Aysén, una de las regiones más aisladas y australes de Chile. (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).- A sus 29 años, Danny Ramírez es uno de los latinos con más proyección en Hollywood: fichó por Marvel en la serie "Falcon y el soldado de invierno", protagonizará el regreso de "Top Gun" con Tom Cruise y, entretanto, estrena "En la tormenta". "Quiero trabajar pero no ser famoso", asegura él. (vídeo) .- Río de Janeiro (Brasil).- Los precios internacionales del café, que en 2019 sufrieron una caída histórica y en 2022 han llegado a niveles récord, sólo se "acomodarán" en 2023, afirmó en entrevista a Efe la brasileña Vanusia Nogueira, elegida este mes como nueva presidenta de la Organización Internacional del Café (OIC). (vídeo)