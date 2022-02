FundéuRAE: “coletazos”, los “últimos”, no los “primeros”

Madrid, 23 feb (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que el sustantivo “coletazo” puede ir precedido del adjetivo “último” (“los últimos coletazos”), pero no de “primero”, por lo que no es recomendable la expresión “los primeros coletazos”. Sin embargo, en algunos medios se emplea la expresión “los primeros coletazos” para hablar de las primeras manifestaciones o efectos de algo: “En aquel momento no éramos conscientes de que la sexta ola del coronavirus protagonizada por ómicron daba sus primeros coletazos”, “Los primeros coletazos de la borrasca Diómedes llegan a España” o “Los primeros coletazos de esta crisis impactaron en el mercado de materias primas”. Además de "golpe dado con la cola" y "sacudida que dan con la cola los peces moribundos", el “Diccionario de la lengua española” señala que “coletazo” significa "última manifestación de una actividad próxima a extinguirse". Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo adecuado habría sido escribir “En aquel momento no éramos conscientes de que comenzaba la sexta ola del coronavirus protagonizada por ómicron”, “Las primeras manifestaciones de la borrasca Diómedes llegan a España” y “Las primeras repercusiones de esta crisis impactaron en el mercado de materias primas”. La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE feu/crf