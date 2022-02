Francia: el impacto de las sanciones a Rusia será "limitado" en su economía

París, 23 feb El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, aseguró este miércoles que el impacto para la economía francesa de las sanciones adoptadas por la Unión Europea contra Rusia por la agresión a Ucrania será "limitado". Rusia "no es uno de nuestros mercados estratégicos", dijo en la televisión BFMTV Le Maire, que no descartó que la crisis de Ucrania provoque un encarecimiento de la energía. El responsable de Economía aseguró que este primer paquete de sanciones hará daño, pero agregó que junto a sus homólogos europeos preparan otras "infinitamente más dolorosas" en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, "vaya más lejos" con Ucrania. "Hay que decirlo claro, la mano del presidente (Emmanuel Macron) no va a temblar, la mano de los europeos no va a temblar. Hemos adoptado sanciones y estamos preparando otras", dijo. Justificó que no se haya ido más lejos de momento porque, a su juicio, "invasión no es la palabra apropiada" para definir lo que ha hecho Rusia al reconocer la independencia de las provincias del este de Ucrania. "Veremos lo que pasa en los próximos días. Si Vladimir Putin va más lejos, tenemos un 'stock' más duro contra Rusia", reiteró. Le Maire explicó que el 20 % del gas que se consume en Francia procede de Rusia, mientras que la media europea es el doble de ese porcentaje. Para hacer frente a eventuales problemas de aprovisionamiento, señaló que su Gobierno apuesta por el almacenamiento de gas y la negociación de contratos a largo plazo que permitan limitar las fluctuaciones de los precios. El ministro indicó que el Ejecutivo prolongará los sistemas puestos en marcha para limitar el impacto en la factura a los ciudadanos por la subida de los precios de la energía ya adoptados ante la inflación de los últimos meses. La crisis de Ucrania, según Le Maire, valida la estrategia energética de su Gobierno, basada en la construcción de nuevos reactores nucleares y en las renovables. Al tiempo, consideró que la decisión de Alemania de detener la construcción del gasoducto Nord Stream 2 "es buena" y pone de manifiesto que ese país también debe apostar por una estrategia similar a la de Francia. EFE lmpg/ac/jgb