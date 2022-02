Estadounidenses están divididos sobre el uso de las redes por los políticos

Miami, 23 feb La gran mayoría de los estadounidenses evita las discusiones políticas en línea, pero, por el contrario, están divididos sobre si los políticos, incluido el presidente, deben usar las redes sociales para comunicarse con los votantes, según una encuesta de ámbito nacional. Un 83 % de los mil potenciales votantes sondeados por investigadores de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos Steven J. Green de la Florida International University (FIU) y de la Universidad del Sur de Florida (USF) dijeron que publican "ocasionalmente" o no publican "nunca" mensajes sobre política en sus cuentas personales en redes sociales. Una abrumadora mayoría dijo haber "dejado de ser amigo" o "dejado de seguir" a alguien por publicar ideas políticas que encontraron moralmente repudiables (80 %) o por publicar falsedades de temas políticos (81 %). Además, un 57 % dijo haber "dejado de ser amigo" o "dejado de seguir" a alguien en los últimos seis meses por publicar contenido político con el que no estaba de acuerdo. La encuesta fue realizada en enero pasado por Bethany Bowra, estudiante de doctorado en Ciencias Políticas de FIU, y Stephen Neely, profesor asociado en la Escuela de Asuntos Públicos de la USF, a un millar de votantes estadounidenses elegibles ajustados por edad, género, raza, etnia, educación y afiliación política. Los resultados tienen un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de 3,1 puntos. La encuesta descubrió que con respecto al uso de las redes sociales por parte de los políticos, los estadounidenses están divididos. Una ligera mayoría (55 %) dijo que la redes son una "herramienta efectiva" para que el presidente se comunique con el público. Sin embargo, un 54 % se siente "incómodo" con los miembros del Congreso que se comunican con los electores a través de plataformas en línea y un 65 % siente la misma incomodidad con los legisladores que se comunican con otros funcionarios electos a través de las redes sociales. PRESENCIA DE POLÍTICOS EN LAS REDES, SIN ECO El sondeo reveló también que la mayoría de los estadounidenses no siguen a los funcionarios electos en las redes sociales. Una gran mayoría dijo que no sigue al presidente (87 %), al gobernador de su estado (88 %) o a sus congresistas (90 %) en ninguna plataforma de redes sociales. "A medida que las redes sociales continúan infiltrándose en prácticamente todos los aspectos de la sociedad, los políticos las usan con más frecuencia; pero esta encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses no están entusiasmados con este cambio y preferirían que los políticos no se comuniquen a través de las redes sociales", dijo Bowra. "Esto desafía muchas percepciones actuales de comunicación política efectiva y abre la puerta a más preguntas sobre el papel de las redes sociales en el avance de la política", agregó. La investigadora opinó que los políticos deberían tener en cuenta los resultados de la encuesta de cara a las elecciones intermedias que tendrán lugar en noviembre de este año. Las preguntas relacionadas con las redes sociales fueron parte de una encuesta más amplia que abordó la opinión pública sobre temas de política, incluida la pandemia y la aprobación del trabajo presidencial, reforma electoral y las actitudes hacia los partidos políticos. Entre otros hallazgos clave está que la mayoría de los estadounidenses no se sienten representados por los principales partidos políticos. Más de la mitad de los votantes encuestados dijeron que creen que sus puntos de vista no están representados por los partidos Demócrata o Republicano y muchos tienen opiniones negativas sobre los partidos políticos en general. EFE ar/jip/eat