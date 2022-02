Embajador en EEUU tacha de montaje denuncia de conspiración de Piedad Córdoba

Bogotá, 22 feb El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, tachó de montaje el video que hace parte de un supuesto chantaje de su despacho contra la exsenadora Piedad Córdoba para acceder a un material comprometedor en el que supuestamente conspiran contra ella. "No hay forma de que exista el video en mención, ya que esa información no es cierta, no existe (...) Solicitaré de inmediato a las autoridades de EE.UU. y Colombia que exploren las IP, y cuentas de los correos en mención para llegar a los responsables de este montaje", dijo Pinzón en un comunicado. Córdoba, que aspira en las elecciones legislativas del 13 de marzo a retomar su puesto en el Congreso por el izquierdista Pacto Histórico, aseguró hoy que recibió mensajes y llamadas supuestamente enviadas desde la embajada colombiana en Estados Unidos en la que se le ofrece un video que involucra, entre otros, al embajador Pinzón. También al representante de Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, y el ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental estadounidense, Michael Kozak. En el material referido, supuestamente, los involucrados se encuentran "conspirando para su extradición y la siembra de nuevos montajes judiciales en medio de la actual campaña electoral contra la posibilidad de la victoria de (el candidato presidencial izquierdista) Gustavo Petro". En su denuncia, Córdoba dice que Kozak aún está en ese cargo pero Pinzón recordó que el mencionado funcionario "no es subsecretario para el hemisferio desde hace más de un año" y que no coincidieron en sus respectivos puestos en ningún momento. "En los próximos días entablaré una denuncia penal dado que se está utilizando y suplantando el nombre de funcionarios serios y profesionales de la embajada, así como afectando mi buen nombre. Esta parece ser una práctica que han utilizado en otros casos", dijo el embajador. EMBAJADA COLOMBIANA EN EE.UU. El mensaje de correo electrónico que recibió Córdoba estaba firmado con el nombre de Mario Hernández, un funcionario consular. "Nombre que corresponde efectivamente con el del ministro consejero de asuntos económicos y sector privado, hijo del empresario Mario Hernández", detalló Córdoba. Según la exsenadora, aunque no pueden asegurar que efectivamente sea Hernández quien mandó el correo, sí han podido establecer que el teléfono desde el que se la contactó fue de la Embajada de Colombia en Estados Unidos. Por este motivo, exigió a la canciller y vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, que dé explicaciones "ante la supuesta acción de los funcionarios a su cargo, tanto de la extorsión a nombre del señor Hernández como de los hechos informados que involucran al personal diplomático bajo su responsabilidad". Córdoba, de 67 años y senadora entre 1994 y 2010, fue acusada en las últimas semanas ante la Fiscalía por su exasesor Andrés Vásquez de usar con fines políticos la liberación de los secuestrados en poder de las FARC. EFE jga/rrt