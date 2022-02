Elanga: "He soñado con momentos como este"

Londres, 23 feb Anthony Elanga, delantero sueco del Manchester United, apuntó que soñaba "con momentos como este" tras marcar el gol del empate contra el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El jugador sueco sacó petróleo de un mal partido de los 'Diablos Rojos' al anotar en la segunda parte y dejar la eliminatoria 1-1 contra el Atlético. "Creo que ha sido mi primer toque de balón. He soñado con momentos como este, marcar en la Champions contra un equipo top como el Atlético. Ha sido un sueño hecho realidad. Pero esto solo ha sido la primera parte, ahora hay que prepararse para Old Trafford", dijo Elanga en BT Sport. "Soy un jugador muy calmado y tranquilo y cuando el míster me da la oportunidad me gusta devolvérselo y dar el 150 % cada vez que salga al campo. Solo quiero hacer lo que sé hacer, intentar ser el mejor en el campo y agradar al entrenador", añadió. El sueco subrayó que no fue su mejor primera parte y que mejoraron con la entrada de los cambios en los segundos 45 minutos. "Ralf me dijo que asustara a los defensores y que les buscara la espalda. Quería también un buen resultado para los aficionados porque han tenido un largo viaje hasta aquí", finalizó el sueco. EFE msg/sab