El R.Unido no descarta nada para impedir invasión de Ucrania, dice ministra

Londres, 23 feb La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, ha indicado que el Reino Unido no descarta nada y aplicará más sanciones si Rusia procede a una "invasión total" de Ucrania, si bien ha reconocido que aún no hay evidencia de ello. La ministra señaló, en un artículo publicado en el diario "The Times", que las sanciones dadas a conocer ayer por el Gobierno británico son las primeras, pero que el Ejecutivo tiene una lista de más bancos, oligarcas y compañías a las que aplicar medidas. El Gobierno anunció ayer sanciones contra cinco bancos rusos -Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank y Black Sea Bank- y tres oligarcas, identificados como Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg, después de que Rusia decidiera reconocer los territorios separatistas prorrusos del este ucraniano. El Ejecutivo indicó que los activos que estas entidades puedan tener en el Reino Unido serán congelados mientras que estos tres individuos tendrán prohibida la entrada en el país. "Una y otra vez, nosotros y nuestros aliados hemos dicho que cualquier otra invasión podía tener graves consecuencias. Ahora Rusia ha elegido abandonar la diplomacia, tenemos el deber moral de estar con Ucrania y demostrar que hacemos lo que decimos", añadió la ministra del Foreign Office en "The Times". Asimismo, en declaraciones hoy a la cadena Sky News, la ministra dijo que aún no hay evidencias de una invasión total en Ucrania. "Hemos escuchado de (el presidente ruso, Vladímir) Putin que envía militares. Nosotros todavía no tenemos la evidencia completa de que eso haya pasado. Lo que esperamos, y esto ha sido confirmado por los estadounidenses, así como por el Reino Unido, es una invasión a gran escala, que potencialmente incluya Kiev", indicó Truss. "Lamentablemente, las fuerzas rusas están rodeando Ucrania, así que no sabemos exactamente dónde eso pasaría. Pero lo sabremos cuando lo veamos, y reaccionaremos inmediatamente", resaltó la titular de la diplomacia británica. EFE vg/ah