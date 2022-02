El Ministerio de Exteriores de Portugal sufre un ataque informático

Lisboa, 23 feb El Ministerio de Exteriores de Portugal sufrió un ataque informático que las autoridades están investigando, aunque no comprometió información confidencial del Estado, aseguró el canciller luso, Augusto Santos Silva. El ministro de Exteriores confirmó el ciberataque durante una entrevista con la cadena lusa TVI, en la que señaló que están realizando "una inversión muy fuerte para robustecer las redes informáticas". "El Ministerio de Exteriores (de Portugal), igual que los otros en todo el mundo, son sujetos a intentos de intrusión, que vamos repeliendo", aseguró Santos Silva. La revista lusa Sábado recogió que la intrusión fue detectada por el Servicio de Informaciones de Seguridad (SIS) y está siendo investigada por la Policía Judicial. Las autoridades quieren averiguar si la red informática del Gobierno fue comprometida por este ataque. La Agencia EFE contactó al Ministerio de Exteriores para obtener información sobre el ataque, pero no obtuvo respuesta. En los últimos meses, varias empresas sufrieron ciberataques en Portugal, entre ellas Vodafone, con un incidente que afectó a cuatro millones de clientes, como servicios de emergencias y bancarios. También recibieron ataques el grupo de comunicación Impresa, que todavía no ha recuperado totalmente sus plataformas y cuya autoría fue reclamada por los piratas informáticos de Lapsus Group, y uno de los más importantes laboratorios del país, Germano de Sousa. EFE pfm/cd