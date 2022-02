El jazzista boricua Humberto Ramírez publica su nuevo disco "Think Ahead"

San Juan, 23 feb El trompetista, compositor y productor puertorriqueño Humberto Ramírez publicó este miércoles un nuevo álbum, "Think Ahead", y unirá pronto a una banda de jazz con una Orquesta Sinfónica en Puerto Rico. Su nueva producción discográfica comenzó a tomar forma hace un año, cuando Ramírez recibió la prestigiosa beca de Chamber Music of America, según el comunicado de sus representantes. El ganador de un Grammy como productor se unió para este proyecto a los músicos boricuas Frankie Pérez (saxofón tenor y soprano), Edgardo Rivera (piano), Giovanni Ortiz (bajo), Francisco Alcalá (batería) y William "Kachiro" Thompson (congas). "Waitiing Room", "Una Vela Pa' Mis Santos", "Lluvia Triste", "Florencio", "The Only Plan", "Encantado", "Think Ahead" y "Catarsis" son los títulos de las ocho piezas que contiene este disco; todas compuestas y arregladas por Ramírez, quien interpreta asimismo en el álbum la trompeta y el fiscorno. Además de estar ya disponible en todas las plataformas digitales, los asistentes al Festival Puerto Rico Jazz Jam, que se llevará a cabo el 4 y 5 de marzo en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de San Juan, podrán disfrutar de estos temas en vivo. El cierre del festival será Humberto Ramírez Sinfónico, lo que supone la primera vez que el trompetista une y dirige a una banda de jazz con una Orquesta Sinfónica. A lo largo de sus tres décadas de carrera, Ramírez ha participado en 34 producciones discográficas y se ha consolidado como un gran impulsor en Puerto Rico del jazz, gracias al mencionado festival, establecido hace 12 años. Además, ha recibido cuatro nominaciones al premio Grammy como productor, logrando el galardón en el año 2000 con el disco "Olga Viva, Viva Olga", de Olga Tañón. EFE mv/eat