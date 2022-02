El fenómeno Vlahovic

Madrid, 23 feb Dusan Vlahovic, delantero del Juventus, tan solo necesitó 33 segundos y dos toques para marcar su primer gol en su primer día en la Liga de Campeones, donde el flamante fichaje invernal extendió su fenómeno con la dimensión de todo lo que puede ser en la competición más grande el planeta, tras los pasos de Karim Benzema, Erling Haaland o Thierry Henry, que también se estrenaron como goleadores en su primer duelo en el torneo. "Fue enorme marcar en mi debut. Muy emotivo. Pero no puedo estar cien por cien satisfecho, porque no hemos ganado el partido. Tenemos que seguir trabajando duro. Hicimos un buen partido y podríamos haber ganado. No ganamos. Teníamos muchas ganas de ganar este martes y no se consiguió. Ya miro hacia adelante", rebajó el atacante serbio de 22 años, que le costó 75 millones de euros al Juventus en el mercado de enero, dentro de su explosión goleadora que lo transformaba en uno de los atacantes emergentes más preciados y considerados. Nunca había jugado en la competición europea en sí, apenas una previa de la Liga Europa cuando aún jugaba en el Partizan de Belgrado, ni mucho menos en la Liga de Campeones y en las eliminatorias del torneo, en el que su irrupción fue impactante, a la altura de los grandes, nada más empezar, cuando Danilo lanzó a su desmarque a la carrera, vigilado atentamente por Raúl Albiol, controló con el pecho, armó su disparo, se giró y conectó a la media vuelta con el pie derecho el 0-1 para cruzarlo hacia el otro palo, inalcanzable para Gero Rulli. En tres segundos tan solo dominó la pelota con su torso, tiró y alojó el balón en la red. "Cuando juegas contra este tipo de equipos y jugadores, no puedes darles ni media oportunidad. Ha marcado un gran gol, pero a este nivel es lo que pasa", asumió Dani Parejo, centrocampista del Villarreal, ante el gol de Vlahovic, que sigue los pasos de grandes delanteros de la historia de la Liga de Campeones que marcaron gol en su entrada en escena. NI CRISTIANO NI MESSI NI LEWANDOWSKI Entre los diez máximos goleadores de todos los tiempos de la Copa de Europa, hay cuatro jugadores que lograron lo mismo en su primer encuentro en la 'Champions': Karim Benzema, que anotó el primero de sus 76 tantos en su debut con el Lyon con 17 años, frente al Rosenborg, con triunfo por 2-1; Thierry Henry, que logró un 'doblete' en su primer duelo (Mónaco 4 - Bayer Leverkusen 0) y luego alcanzó las 51 dianas; Thomas Muller, con 19, en un Bayern Múnich 7 - Sporting de Lisboa 0, y Filippo Inzaghi, también con el Juventus. No lo consiguieron ni Cristiano Ronaldo, el mejor goleador de todos en la Liga de Campeones (141 goles), que tardó 27 partidos en estrenar su cuenta; ni Lionel Messi (125), que necesitó cinco con el Barcelona, con el que debutó en el torneo con 17 años en una derrota por 2-0 contra el Shakthar en 2004; ni Robert Lewandowski (82), que anotó su primer tanto en la Champions al tercer choque; ni Rául González (71), también al tercero; ni Ruud Van Nistelrooy (60), al tercero; ni Andrey Shevchenko, al segundo, en 1994-95. No está aún entre ellos, entre los diez mejores goleadores de la Liga de Campeones, Erling Haaland, pero lo estará. Él también se estrenó en la Liga de Campeones con gol. En concreto, con tres al servicio del Salzburgo. "Vlahovic ha hecho muy buen partido. Nunca es fácil enfrentarse a un defensa como Albiol", expuso Massimiliano Allegri, su entrenador. "Cuando en enero pagan 75 u 80 millones de euros por un delantero es porque algo tiene. Hemos visto que la primera que ha tenido ha sido gol. Es un delantero de mucho nivel, joven, con mucho futuro. Un grandísimo fichaje para el Juventus", opinó el defensa del Villarreal en 'Movistar'. El técnico lo juntó en la alineación titular a Álvaro Morata. "Es un chico muy joven, ha jugado su primer partido y ha marcado su primer gol, así que imagínate la carrera que tiene por delante. Esperamos que siga haciéndolo como lo está haciendo. Es un chaval magnífico, se ha adaptado y en una semana parecía que llevaba ya aquí tres meses", expresó a 'Movistar' al término del encuentro el delantero internacional español. DOS TIROS, UN GOL Y 10,32 KILÓMETROS Aparte de su gol, Vlahovic tuvo otra ocasión, repelida por Rulli ya en el segundo tiempo. Fueron sus dos únicos tiros en los 95 minutos y 11 segundos en los que desarrolló su juego el cuarto fichaje más alto económicamente de la historia del Juventus (después de Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín y Matthis De Ligt) sobre el terreno del estadio de La Cerámica. Los dos fueron a portería. Uno fue gol. Aún en 33 segundos, el tiempo que cronometró la UEFA, ni siquiera está entre los cinco más veloces de la historia del torneo. El más rápido, según las estadísticas oficiales, aún pertenece a Roy Makaay, el 7 de marzo de 2007, en el Bayern Múnich 2 - Real Madrid 1, cuando tardó tan solo 10.12 segundos. Le sigue Jonas, en 10,96 segundos (el 1 de noviembre de 2011 en el Valencia 3 - Bayer Leverkusen 1). Después figuran Gilberto Silva (20,07 segundos el 25 de septiembre de 2002 en el PSV 0 - Arsenal 4), y Alessandro Del Piero, en 20,12 segundos, en el Manchester United 3 - Juventus 2 del 1 de octubre de 1997. "¿Como Del Piero? Una leyenda. Un icono. No quiero compararme con nadie. No quiero permitírmelo", dijo Vlahovic al término del duelo ante el Villarreal. El '7' recorrió 10,32 kilómetros durante el partido. Su pico de velocidad fueron 30,9 kilómetros por hora. Sus compañeros conectaron con él en el ataque en dieciséis ocasiones, cuatro de ellas Danilo, sus asistentes en el 0-1, y él combinó con ellos en once pases de los trece que intentó; un 85 por ciento de precisión, con uno de dos en entregas en corto, nueve de nueve en envíos de media distancia y uno de dos en pases largos. Entró 22 veces en juego en su primer choque en la Liga de Campeones, que ya sintió el fenómeno Vlahovic, con su vigésimo segundo tanto de este curso y con el gol 54 de su carrera, sin incluir su paso por las categorías inferiores el Fiorentina. El atacante acumula esa cantidad a lo largo de los 140 encuentros jugados entre el Partizan, el Fiorentina y el Juventus (suma cinco con su nuevo equipo, con dos dianas), pero su eclosión goleadora tal y como exhibe ahora es reciente: 38 de esos goles se concentran en sus últimos 50 encuentros oficiales. Es una media de un gol cada 1,3 partidos. Antes de ese medio centenar de choques, era de uno cada 5,62. Vlahovic está lanzado. Iñaki Dufour