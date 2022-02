El defensa peruano Luis Abram asegura sentirse cómodo en el Cruz Azul

Ciudad de México, 23 feb El peruano Luis Abram, defensa del Cruz Azul, aseguró este miércoles sentirse cómodo en su nuevo equipo, por el que fichó el pasado enero como uno de los refuerzos estelares para el torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano. "Me he sentido bien, cómodo, los compañeros me han recibido bien desde el primer día y cada vez estoy con más confianza. Poco a poco estoy teniendo minutos, espero seguir aportando mi granito de arena al club", explicó en rueda de prensa. Abram fue cedido por el Granada español al Cruz Azul, equipo en el que es dirigido por su compatriota Juan Reynoso y en el que el pasado miércoles ante el Forge FC canadiense jugó su primer partido como titular en el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. "En mi debut como titular Juan me pidió que esté tranquilo porque en el debut uno siempre está con ansias. Me pidió que demuestre mi fútbol, aunque las condiciones en Canadá complicaron el juego porque había mucho viento, frío, pero tratamos de hacer nuestro fútbol y obtuvimos un triunfo", añadió. El zaguero describió al Cruz Azul como "el equipo más grande de México" y que eso les obliga a él y sus compañeros a ganar los títulos tanto del Clausura como el de la Liga de Campeones de la Concacaf, en la que este jueves recibirán en el Estadio Azteca al Forge FC en el encuentro de vuelta de los octavos de final, serie en la que van 1-0 arriba. "Cruz Azul es un equipo grande que tiene que pelear todo el campeonato que juegue. Ahora estamos a las puertas de un partido importante para conseguir el pase a los cuartos de final y darle alegrías a la afición", expresó Abram. Juan Reynoso alertó a sus jugadores que pese a contar con ventaja de 1-0 en la eliminatoria ante el Forge no deben pensar que el boleto a los cuartos ya está ganado. "Debemos darle la seriedad de siempre porque los partidos hay que jugarlos, nadie gana antes. Ya vimos que Forge, más allá de que no trae grandes nombres, juega bien. Estos partidos se complican por cosas que se dejan de hacer, mañana desde el primer minuto vamos a salir a trabajar el juego", comentó. El entrenador peruano admitió que le dará descanso a futbolistas habituales en su esquema en la Liga y le dará oportunidad de mostrarse a jugadores como Abram, el venezolano Rómulo Otero y el guardameta Sebastián Jurado. "Ojalá mañana se cumpla esa premisa de entrenar jugando. Le vamos a dar descanso a algunos porque vendrán una buena seguidilla de partidos tanto de nosotros como de selección. Debemos saber quién está mejor para jugar para tener a todos en un estado óptimo", finalizó.