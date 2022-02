Efemérides del 24 de febrero

En un 24 de febrero, pero de 1582, el papa Gregorio XIII sustituye en los países con influencia católica el calendario juliano por el gregoriano, actualmente es el más utilizado en el mundo. OTRAS EFEMÉRIDES 1848.- Luis Felipe I de Francia abdica y se marcha al exilio a causa de la Revolución liberal y se convierte en el último monarca francés. 1849.- Se funda el diario panameño "La Estrella de Panamá". 1868.- Andrew Johnson se convierte en el primer presidente en los Estados Unidos sometido al proceso de impeachment (destitución) del que salió absuelto. 1891.- Se promulga la Constitución de la República de los Estados Unidos de Brasil, que marca la transición de la monarquía hacia la república. 1895.- Comienza el levantamiento cubano liderado por José Martí contra el poder español, denominado el "grito de Baire" en homenaje al primer lugar donde los rebeldes tomaron las armas para lograr la independencia. 1905.- Se inaugura el túnel ferroviario del Simplón en los Alpes, el más más largo del mundo en ese momento, que conecta Italia y Suiza. 1912.- Dos buques de guerra italianos hunden ocho naves de la flota otomana en el puerto de Beirut para asegurarse el acceso al canal de Suez. 1918.- El Comité de Salvación del Consejo Nacional proclama en Tallin la independencia de Estonia. 1920.- Adolf Hitler presenta en Munich los 25 puntos del programa del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. 1938.- Los laboratorios estadounidenses DuPont, inventores del nailon, fabrican el primer cepillo de dientes realizado con la fibra sintética. 1945.- El jefe de Gobierno egipcio, Ahmer Maher Bajá, es asesinado en el Parlamento. 1946.- El coronel Juan Domingo Perón gana las presidenciales en Argentina. 1966.- Un golpe de Estado encabezado por el general Joseph Ankrah derroca al líder de la independencia y presidente de Ghana, Kwame Nkrumah. 1975.- La banda de rock británica Led Zeppelin publica su sexto álbum, Physical Graffiti, el primero con su propio sello. 1976.- Entra en vigor la Constitución socialista de la República de Cuba. 1981.- El teniente coronel Antonio Tejero permite la salida de los diputados del Congreso y se entrega, poniendo fin al intento de golpe de Estado en España. 2008.- El general Raúl Castro es elegido presidente de Cuba en sustitución de su hermano Fidel. .- Javier Bardem se convierte en el primer intérprete español en ganar un Óscar, en la categoría de Mejor Actor de reparto en "No es lugar para viejos" de los hermanos Coen. 2009.- Se lanza WhatsApp, una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes a través de Internet. 2011.- El transbordador espacial estadounidense Discovery realiza su último vuelo. 2019.- La cumbre del Vaticano sobre escándalos de abusos sexuales anuncia que llevará los casos surgidos en la Iglesia a los tribunales, pero no satisface a las víctimas por falta de medidas concretas. 2020.- El productor de cine estadounidense Harvey Weinstein es declarado culpable de violación en tercer grado y delito sexual en primer grado. 2021.- EE. UU. anuncia su regreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de tres años de ausencia. NACIMIENTOS 1500.- Carlos I de España y V de Alemania, emperador. 1832.- Juan Clemente Zenea, poeta y periodista cubano. 1837.- Rosalía de Castro, poetisa española. 1863.- Franz von Stuck, escultor alemán. 1909.- August Derleth, escritor estadounidense 1922.- Richard Hamilton, pintor británico. 1934.- Bettino Craxi, político socialista italiano. 1938.- Phil Knight, empresario estadounidense, fundador de la marca deportiva Nike. 1943.- Pablo Milanés, cantautor cubano. 1944.- Ivica Racan, político croata. 1955.- Steve Jobs, empresario estadounidense, fundador de la tecnológica Apple. .- Alain Prost, piloto automovilista francés. 1969.- Alejandro González, batería estadounidense de la banda mexicana Maná. 1973.- Martha Julia, actriz mexicana. 1977.- Alberto Valdivia Baselli, escritor peruano. 1980.- Anton Maiden, cantante sueco. 1981.- Lleyton Hewitt, tenista australiano. 1987.- Mayuko Iwasa, actriz y modelo japonesa. 1989.- Daniel Kaluuya, actor y modelo británico. 1992.- Oleksiy Shevchenko, futbolista ucraniano. 1994.- Earl Sweatshirt, músico de rap estadounidense. 2000.- Antony Matheus dos Santos, futbolista brasileño. DEFUNCIONES 1468.- Johann Gutemberg, impresor alemán, inventor de la imprenta. 1695.- Johann Ambrosius Bach, músico alemán, padre de Johann Sebastian Bach. 1815.- Robert Fulton, ingeniero estadounidense, inventor de la máquina de vapor. 1911.- Jules Joseph Lefebvre, pintor francés. 1929.- André Messager, director de orquesta y compositor francés. 1948.- Alfredo Baldomir, militar y político uruguayo. 1964.- Alexander Archipenko, escultor ruso nacionalizado estadounidense. 1967 .- Franz Waxman, compositor alemán. 1973.- Manolo Caracol, cantaor español de flamenco. 1978.- Alma Thomas, pintora expresionista estadounidense 1990.- Sandro Pertini, ex presidente de Italia. - Malcolm Forbes, multimillonario editor estadounidense. 1991.- Héctor Rial, futbolista hispano-argentino. 1993.- Bobby Moore, futbolista británico. 1994.- Jean Sablon, cantante francés. 2006.- Dennis Weaver, actor estadounidense. 2007.- Bruce Bennett, actor y cantante estadounidense. 2014.- Harold Ramis, actor y director de cine estadounidense. 2020.- Katherine Johnson, la matemática estadounidense que fue clave para la llegada del hombre a la Luna. 