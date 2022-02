EEUU cree que Putin está improvisando en Ucrania por la reacción de Occidente

Washington, 23 feb La Casa Blanca consideró este miércoles que el presidente ruso, Vladímir Putin, está "improvisando" y "adaptándose" porque no se esperaba una respuesta unificada de Occidente a sus acciones en el este de Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró en una rueda de prensa que Putin aún se está preparando para invadir Ucrania, pero está adaptando su estrategia. A juicio de Psaki, Putin no se esperaba que la "comunidad global estuviera tan unificada" y tampoco creía que las agencias de inteligencia estadounidenses fueran a hacer públicos sus planes en Ucrania, tal y como han hecho con la intención de boicotear esos mismos planes. La CNN y Newsweek, citando a personas familiarizadas con el asunto, informaron este miércoles de que Washington había avisado al Gobierno ucraniano de la posibilidad de un ataque inminente por parte de Rusia. Preguntada al respecto, Psaki dijo no saber de dónde sale esa información de los medios. Afirmó que EE.UU. ha ido declarado desde hace tiempo que una invasión de Ucrania por parte de Rusia podría ocurrir en cualquier momento y esa sigue siendo su visión a día de hoy. Las tensiones entre Kiev y Moscú han aumentado desde noviembre pasado, después de que Rusia emplazara a decenas de miles tropas en las cercanías de la frontera ucraniana, lo cual disparó las alarmas en Ucrania y Occidente, que denunció los preparativos para una invasión. La situación ha empeorado después de que el lunes el Kremlin proclamara la independencia de Ucrania de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás. En respuesta, el presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció este miércoles sanciones contra la compañía encargada de la construcción y operación del gaseoducto Nord Stream 2. Esa empresa se llama Nord Stream 2 AG, está registrada en Suiza y es propiedad del gigante energético ruso Gazprom. Ayer martes Biden ya anunció un primer tramo de sanciones contra Rusia, que tienen como objetivo dos instituciones financieras, la deuda soberana de Moscú, y las élites rusas y sus familiares. EFE bpm-llb/afs