Comienzan a aplicarse las sanciones contra Rusia pero Kiev pide más

Redacción Internacional, 23 feb Los primeros paquetes de sanciones aprobados por la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido contra Rusia por haber reconocido la independencia de las repúblicas separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk comenzaron hoy a ser aplicados, aunque el Gobierno de Kiev pide a Occidente que aumente la presión en todos los ámbitos, incluidos el militar y el diplomático. ZELENSKI AGRADECE LAS SANCIONES El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció esas medidas, pero recalcó que espera más y, en concreto, se refirió al gasoducto Norsdtream 2, que serviría para abastecer de gas ruso a buena parte de Europa central y que ha sido construido por Rusia con la participación de varias empresas alemanas, pero que aún no ha entrado en funcionamiento tras haber bloqueado Alemania su certificación. "La decisión de Alemania de suspender la certificación del Nord Stream 2 es importante, (pero) debe volverse irreversible y debe detener este proyecto, que es un arma, un arma que ya está siendo utilizada contra Ucrania, contra toda Europa", señaló Zelenski en una rueda de prensa tras reunirse en Kiev con sus homólogos de Polonia, Andrzej Duda, y Lituania, Gitanas Nauseda. UCRANIA PIDE COMBINAR SANCIONES, ARMAS Y DIPLOMACIA PARA SOLUCIONAR LA CRISIS Por su parte, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, pidió hoy más sanciones, más armas y más diplomacia, de forma simultánea, para defender a su país contra la agresión de Rusia y proteger así el orden mundial. "Deben imponerse más sanciones, deben proveernos de más armas y deben multiplicarse las acciones diplomáticas", dijo Kuleba en unas declaraciones a los periodistas tras intervenir ante la Asamblea General de la ONU en una sesión dedicada específicamente a la crisis en Ucrania. LAS SANCIONES DE LA UE ENTRAN YA EN VIGOR El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, adoptó hoy formalmente las sanciones comunitarias contra Rusia, que incluyen la prohibición de que altos cargos rusos viajen a territorio europeo, limitan el acceso por parte de Moscú a los mercados financieros europeos y contienen un embargo comercial a las regiones separatistas. Entre los afectados por las sanciones figuran los 351 miembros de la Duma (cámara baja del Parlamento de Rusia) que el pasado día 15 votaron a favor de la petición para que el presidente ruso, Vladímir Putin, reconociera la independencia de Donetsk y Lugansk. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, convocó hoy para mañana, jueves, una cumbre de emergencia de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea sobre la situación en Ucrania. EEUU AFIRMA QUE LAS SANCIONES SON "SOLO UNA MUESTRA" La Casa Blanca defendió hoy las "duras" sanciones económicas impuestas a Rusia, a la vez que advirtió de que "solo son una demostración" de los "crecientes costes" que enfrentará Moscú si continúa con su agresivas acciones en el este de Ucrania. "Déjenme ser realmente claro: golpeamos duro ayer, y fue solo una demostración", aseguró Daleep Singh, asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca en una intervención en la cadena CNN. El funcionario comentaba así las primeras medidas económicas directas, anunciadas ayer por el presidente estadounidense, Joe Biden, contra dos grandes instituciones financieras rusas, el VEB (uno de los principales bancos de inversión y desarrollo de Rusia) y el banco militar (PSB), considerado fundamental para el sector de defensa ruso. Entre las medidas adicionales, mencionó los controles de exportaciones de tecnología a Rusia, que "pueden ser aplicados en cualquier momento". STOLTENBERG: ESTAMOS "ANTE LA MAYOR AMENAZA PARA LA SEGURIDAD" DE EUROPA El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó que, con su actuación en Ucrania, Moscú “está desafiando” el derecho de la OTAN a proteger y defender a sus aliados y consideró que la actual generación está experimentando “la mayor amenaza para la seguridad” de Europa. “Hoy nos enfrentamos al momento más peligroso de la seguridad europea en generaciones. Nuestro altamente valorado socio Ucrania permanece bajo una amenaza inminente de Rusia. Los aliados de la OTAN están unidos en el pleno apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas a nivel internacional”, señaló. CONFUSIÓN SOBRE SI LAS TROPAS RUSAS YA HAN COMENZADO A ENTRAR EN EL DONBÁS Aunque el presidente ruso, Vladimir Putin, afirma que aun no ha dado a sus fuerzas la orden de cruzar a territorio ucraniano y entrar en el Donbás, el primer ministro de Letonia (miembro de la OTAN y de la UE y con frontera con Rusia), Krisjanis Karins, aseguró hoy que ya se han desplegado tropas en la región. "Según la información que tenemos, Putin está trasladando fuerzas y carros de combate a los territorios ocupados del Donbás. Cruzar el territorio soberano de un país vecino es una invasión", declaró Karins, sin aportar pruebas, en una entrevista con la CNN. La cadena estadounidense citó a dos fuentes conocedoras de los datos de Inteligencia de EEUU que apuntan que más soldados rusos han cruzado la frontera hacia el Donbás desde que Putin reconoció el lunes la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, si bien el dato no ha sido por el momento corroborado por ninguna otra fuente oficial. 