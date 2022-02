Comienza en Sudáfrica el festival de arte urbano IPAF con presencia española

Johannesburgo, 23 feb La sexta edición del Festival Internacional de Arte Público (IPAF, siglas en inglés) comenzó este miércoles en Ciudad del Cabo (suroeste de Sudáfrica) con la presencia del artista español Manolo Mesa, quien llevará a los calles de la urbe costera africana sus murales de motivos cerámicos. El evento, que durará cinco días, cuenta con la participación de una quincena de artistas urbanos que reimaginarán el paisaje de la zona centro de Ciudad del Cabo. Los participantes proceden en su mayoría de Sudáfrica, pero también les acompañan artistas de Italia, Bélgica, Indonesia, España e Israel. Durante los días precedentes, ya se les pudo ver trabajando en los lugares asignados por el festival, que también cuenta con seminarios, rutas organizadas para el público y mesas redondas en torno a la disciplina del arte urbano. Mesa, originario de El Puerto de Santa María (Cádiz, sur de España), se afana de sol a sol desde el pasado lunes en el número 11 de Commercial Street para que su mural quede terminado para el cierre del festival. "Esto es una aventura y mi manera de trabajar es compleja. A veces a mis amigos les digo 'me gustaría ser un pintor abstracto porque sería todo mucho más sencillo', pero me meto en unos berenjenales que no veas, es muy complejo. Pero cuanto más duro sea todo normalmente, mejor sale", bromeaba Mesa en conversación con Efe. "Lo normal es que un artista, sobre todo el abstracto, venga con su proyecto preparado, pero yo necesito, para empezar, ver el contexto y la pared: ver los edificios que tiene alrededor, cómo es la calle de ancha y qué te transmite la pared para que (el mural) dé el mayor impacto posible jugando con lo que hay alrededor", agregó. Para la que es su primera intervención en África subsahariana, este artista español -cuya participación en el IPAF viene impulsada por la Embajada de España y el Consulado General de este país en la urbe sudafricana- ha optado por dejar en los muros de Ciudad del Cabo uno de los motivos más característicos de su obra, la cerámica. El mural es un bodegón de vasijas, jarras y otros recipientes que combinan las dos grandes pasiones de Mesa: además de pintor, es también alfarero. "Estoy pintando jarrones de cerámica para decir que cada jarrón tiene un contenido. Puede que sea agua o comida o puede que no sea nada, pero nosotros no sabemos qué es lo que hay en los jarrones. Entonces, quiero asociar eso con las personas, como si cada jarrón fuera una persona", describió Mesa. "La vasija habla al final de la historia de la humanidad. En un cuadro es otra cosa, pero en una fachada (la cerámica) habla muy fuerte de lo que es el ser humano", completó. Lo que aún no tiene claro el artista andaluz es el título del mural, ya que en vísperas de la apertura del festival aún buscaba una equivalencia en inglés de la expresión española "almas de cántaro", en una referencia a la unión entre la humanidad y la cerámica. El IPAF, cuyas ediciones previas se había desarrollado en el suburbio de Salt River (norte de la ciudad), tiene como misión repensar el arte sacándolo de las galerías y poniéndolo en las calles, a la vista de la gente.