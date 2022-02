Colombia levanta el uso del tapabocas en espacios abiertos

Bogotá, 23 feb El Gobierno colombiano autorizó este miércoles levantar el uso del tapabocas en espacios públicos en municipios en los que la cobertura de vacunación contra la covid-19 con esquema completo sea mayor al 70 %, medida que comenzará a regir hoy mismo en más de 450 municipios del país. "Luego del análisis con el Ministerio de Salud y el Comité Epidemiológico, decidimos que en los municipios y ciudades del país que hayan superado el 70 % de la población con esquema completo de vacunación se levanta la medida del uso del tapabocas en espacios públicos", dijo a los medios el presidente colombiano, Iván Duque. Explicó que la medida se tomó "pensando en la salud pública, pero también manteniendo el principio rector que tenemos todos los colombianos de vacunarnos" y en un momento en el que el país parece recuperarse de la ola provocada por la variante ómicron. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el país acumula 6.052.126 contagios, de los cuales 18.022 permanecen activos, en tanto que 138.285 personas han fallecido a causa de la enfermedad. Duque agregó que falta poco para llegar a la meta del 70 % de vacunados con esquema completo: "estamos en el 65 %, ya hay ciudades que superaron incluso el 70 %. En esos lugares donde ya tenemos vacunación de doble dosis superior al 70 % vamos a levantar el uso del tapabocas en espacios abiertos", remarcó. El lunes fueron vacunadas 174.014 personas y de ellas 43.238 recibieron segunda dosis, mientras que a 11.168 les aplicaron la fórmula monodosis de la farmacéutica Janssen. Con ello, el país completó 76.367.263 dosis aplicadas, para un total de 33.260.818 personas que cuentan con su esquema completo de vacunación y 8.015.694 ciudadanos ya recibieron el refuerzo. INCENTIVO PARA LOGRAR MÁS VACUNACIÓN Por su lado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo en un comunicado que la medida del Gobierno servirá de incentivo para quienes no se hayan vacunado, lo hagan, "y logremos así acercarnos y lograr darle la vuelta a la página del covid-19". Detalló que la medida que esta medida se había tomado desde hacía dos semanas por parte del Comité Asesor Epidemiológico "dada la progresión que teníamos proyectada (...) que se concreta hoy en una nueva sesión, bajo la cual se define hacerlo selectivo en aquellos municipios donde haya más del 70 % de coberturas de esquemas completos". "Son 451 municipios en todo el país. Están incluidas la mayor parte de las ciudades capitales", aseguró el ministro Ruiz. Asimismo, aseguró que esta decisión entra en rigor desde este mismo miércoles aunque aclaró que "el sistema de transporte público no opera como espacio público. En el transporte público debemos seguir manteniendo el tapabocas, porque ahí hay una cercanía y aglomeración y, en general, no hay las condiciones de ventilación". Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aplaudió la medida y dijo que "hemos superado la etapa más dura de la pandemia". Más temprano, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, había dicho que en la ciudad el porcentaje de vacunados mayores de 12 años era del 94 %, por lo que, a partir del primero de marzo empezará a regir la flexibilización del uso de tapabocas una vez el presidente Duque modifique las condiciones del decreto de emergencia sanitaria. EFE ocm/ime/cpy (foto)