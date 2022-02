Cientos de deportistas afganos protestan por la retención de fondos de EE.UU.

Kabul, 23 feb Cientos de deportistas afganos protestaron este miércoles en Kabul contra la decisión de Estados Unidos de repartir 3.500 millones de dólares en fondos del banco central de Afganistán entre los familiares de las víctimas de los atentados del 11-S. “Hoy todos los deportistas hemos salido a condenar la decisión del presidente Joe Biden de destinar dinero de Afganistán a las víctimas del 11–S”, dijo a Efe el taekwondista Ahmad Fawad, presente en la manifestación. Con pancartas que reclamaban que “el dinero pertenece a la nación afgana”, o que “es una decisión injusta”, los manifestantes –todos hombres- marcharon hasta la oficina de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) instando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la comunidad internacional a que no se apropien de su dinero. Biden anunció el pasado 11 de febrero que iniciaría el proceso para repartir 7.000 millones de dólares en fondos afganos, que llegaron a la Reserva Federal de Nueva York antes de la llegada al poder de los talibanes, entre las víctimas de los atentados del 11-S y el propio pueblo afgano en forma de ayuda humanitaria. Una decisión que condenó el Gobierno interino talibán, insistiendo en que si la administración estadounidense no detenía la medida y continuaba “con sus acciones de provocación, el Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) tendrá que reconsiderar su política con dicho país”. Afganistán atraviesa una de las peores situaciones en las últimas dos décadas, sumido en una profunda crisis económica y humanitaria y lejos de obtener el reconocimiento de la comunidad internacional. Por ello, otro de los participantes en la protesta, Wali Tofan, lamentó a Efe que la orden de Estados Unidos "afectará a toda la nación, no solo a un sector específico, y la empujará todavía más a la miseria”. Amnistía Internacional también criticó recientemente la decisión de Biden y la calificó de “error”, argumentando que el dinero no pertenece a los terroristas involucrados en los atentados del 11-S, sino al pueblo de Afganistán. Esta protesta de los atletas sucede en un momento en el que la práctica del deporte femenino está prohibida en el país, sin visos de progreso, desde la toma de Kabul de los fundamentalistas el pasado 15 de agosto.EFE lk-hbc/daa/alf