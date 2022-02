Caraqueños piden a la Alcaldía respeto por símbolos históricos de la ciudad

Caracas, 23 feb Varios dirigentes vecinales de Caracas denunciaron este miércoles que la Alcaldía pretende cambiar los símbolos históricos de la capital, lo que consideran "un acto de traición a la memoria histórica". El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, citado en un comunicado, explicó que, el pasado jueves, el Concejo Municipal "aprobó sin ningún tipo de consulta conformar una comisión para cambiar los símbolos municipales de Caracas". Ante esto, varios vecinos se concentraron en una zona del oeste de Caracas, donde rechazaron la decisión y aseguraron que se trata de un "capricho" con el que se intenta "borrar siglos de historia". "La decisión no solo busca borrar la historia caraqueña, sino también, detrás de ello, existe un gran guiso (conglomerado) de corrupción, lo cual obligaría a cambiar toda la papelería y avisos en toda la ciudad", apuntó Rojas. Indicó que se trata de un procedimiento que generaría gastos en los que no se considera que "Caracas está por los suelos, inundada de basura". Además, los manifestantes condenaron que la comisión instalada esté conformada por ciudadanos cercanos al chavismo, lo que creen que promueve la "falta de equilibrio" en el comité promotor de esta propuesta. Rojas recordó que este no es el primer intento de cambiar los símbolos históricos de la capital, pues durante las gestiones de los exalcaldes chavistas Jorge Rodríguez y Erika Farías se estableció una estrella roja como "emblema de la Alcaldía" de Caracas, se cambió el nombre del emblemático cerro Ávila por Waraira Repano y se cambió la estatua del león ubicada en la entrada de la ciudad por la de la india Apacuana. EFE gcs/gdl/rrt