Berlusconi desmiente su boda con su novia 53 años más joven

Roma, 23 feb El tres veces primer ministro italiano y empresario Silvio Berlusconi, de 85 años, desmintió anoche con una nota los rumores de que se iba a casar con su actual pareja, Marta Fascina, de 32, y diputada de su partido Forza Italia. "La relación de amor, estima y respeto que me une a la señora Marta Fascina es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con matrimonio. Los rumores que han aparecido en la prensa no son ciertos", zanjó Berlusconi en un comunicado después de que el diario "Libero" publicase este martes que la pareja tenía la intención de casarse tras más de dos años de relación. Sin embargo, Berlusconi anunció una fiesta con amigos e hijos para celebrar su vínculo con la diputada. "Precisamente porque es un vínculo tan profundo e importante, junto a Marta planeo en un futuro cercano celebrarlo como se merece, con una cita que involucrará a mis hijos y queridos amigos", aclaró. Según publica hoy el "Corriere della Sera", se celebrará esta fiesta el próximo 19 de marzo para "sellar la unión" pero sin ningún valor legal, sólo afectivo, y aún se tiene que elegir el lugar donde se realizará. Por el momento, Berlusconi, a quien se le pudo ver el pasado sábado disfrutando en el estadio del equipo de fútbol del que es propietario, el Monza, e intercambiando un beso con Fascina, y el 14 de febrero colgó una foto por san Valentín son su pareja, no contraerá el que sería su tercer matrimonio después de Carla Dall'oglio y Veronica Lario. El diario milanés asegura que los hijos de Berlusconi, Marina y Piersilvio, Barbara, Eleonora y Luigi "ven a Fascina como la mujer adecuada para dar paz y serenidad a su padre", pero el problema sería la herencia, pues si se celebrara una boda cambiaría la división del patrimonio, con la parte legítima que correspondería a la nueva esposa. Berlusconi y Fascina, diputada del partido de centroderecha Forza Italia, fundado por él mismo, comenzaron su relación en 2020, cuando los medios hicieron públicas unas fotos de ambos en Suiza. En estos dos últimos años, Fascina ha estado siempre al lado de Berlusconi, como cuando intentó presentarse a presidente de la República en las pasadas elecciones en enero, un movimiento que no salió bien para el magnate, así como en las múltiples ocasiones en las que ha estado ingresado por problemas de salud.