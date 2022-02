ARCO, un puente hacia el arte latinoamericano con “Nunca lo mismo”

María Muñoz Rivera Madrid, 23 feb El arte latinoamericano, un invitado habitual en la Feria ARCO se despliega esta edición en “Nunca lo mismo”, una sección en la que consolida la obra de diferentes artistas y galerías que “representan la variedad de contextos latinoamericanos” y que sortean la crisis sanitaria produciendo desde España. “El contexto pospandemia es frágil para muchos galeristas latinoamericanos, tanto económicamente como para traer piezas”, dijo la comisaria Manuela Moscoso sobre la crisis sanitaria, que tuvo un efecto “sepultural en la cultura y el mercado del arte”. Un factor que lleva a los galeristas “a pensar en los riesgos dos veces”. Con galerías que asumen este riesgo, “Nunca lo mismo” se presenta como un “mapeo por el arte latinoamericano y su gran variedad artística”, comentó a Efe su comisario, Mariano Mayer, durante la inauguración de la cuadragésimo primera edición de la feria, que continúa con esta sección la apuesta por el arte Latinoamericano tras “Remitente”. Mediante ocho galerías y nueve artistas latinoamericanos, “Nunca lo mismo” tiene como hilo conductor el “quehacer latinoamericano”, una forma de hacer arte que revela que “no hay un único arte en Latinoamérica”, sino diferentes manifestaciones inspiradas por cada contexto. Con la dificultad de llevar las obras a España planteada por la comisaria coincidió Alejandra Monteverde, de la galería Crisis en Perú. Aunque el total de sus obras se produjeron en Lima de la mano de los artistas Alberto Casari y Santiago Yahuarcani, Monteverde afirma que “siempre es un problema traer obras a España”. Sus artistas, precisamente, cuentan con sus piezas el contraste de contextos latinoamericanos que hilvana la sección. Mientras que las de Casari hacen referencia a la capital, las de Yahuarcani, representan la mitología indígena. “Ambos artistas muestran la amplitud que da la cultura peruana”. La galería Pasto, en Buenos Aires, es una de las seleccionadas por los reyes de España para la visita de mañana en la feria. Su artista, Mauricio Poblete, representa elementos de raíz del país y también otros contemporáneos, en un discurso que, según su galerista, Cesar Abelenda, habla “del género, la identidad y el cuerpo”. En piezas que muestran los ancestros bolivianos del artista, “la cultura inca y mexica se alternan con la queer y no binaria”, en un discurso que enfatiza en “lo que significa ser marrón, artista y no binario en Latinoamérica y en el mundo”, además de en la necesidad de “conocer las raíces de los ancestros de América, desaparecidas tras la colonización”, declaró Abelenda. En el caso de esta galería, Abelenda añadió que llevar las obras también ha sido complejo, un problema que sortearon “produciendo obras en España”, donde explica trajeron previamente “algunas estructuras comenzadas en Argentina” para ser finalizadas aquí. Aunque no en España pero sí en Europa, esta receta la compartieron también en la galería Continua, que cuenta en esta edición con dos estands, uno de ellos en esta sección y otro en la general. “Jonathas de Andrade es un artista brasileño que produjo sus obras en Holanda”, explicó Elisa N, desde la galería. La colonización también es, en este caso, un eje que articula la obra del artista. “Mucha gente olvida la colonización holandesa en Brasil por la portuguesa, que sucedió después, sin saber que en el XVI los holandeses estaban en el país por el algodón”, desgranó. La Galería AFA de Santiago de Chile realizó, según detalló su galerista desde hace dieciséis años, Irene Abujatum, casi toda su producción en España. “El traslado de las obras desde Chile es muy complejo, así que el 90% de las obras se ha realizado aquí”, expuso sobre la producción de Rodrigo Arteaga, artista que representa. Para Abujatum, “volver a las pistas del arte con ARCO es emocionante”, ya que según declaró la feria de arte “tiene un gran respeto por los artistas latinoamericanos y por su trabajo”, y se convierte para la galería en la primera feria presencial tras la crisis sanitaria. Proyectos Ultravioleta (Guatemala), Piedras Galería y Hache (ambas de Buenos Aires) y Chert Lüde (Berlín), son las galerías con artistas latinoamericanos que complementan esta sección, posicionando el arte latinoamericano en la feria que, según su directora, Maribel López, no sufrió demasiadas bajas respecto a otras. “Hemos recibido dos o tres cancelaciones cercanas a Navidad debido a la pandemia, pero es lo normal”, señaló la directora durante la presentación de la feria esta mañana sobre un invitado que se consolida en ARCO. EFE mmu/icn 1011921