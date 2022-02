Álex Moreno considera "engañoso" el 2-3 de la ida

Sevilla, 23 feb El lateral zurdo del Betis Álex Moreno ha declarado este miércoles que su equipo deberá "hacer un gran partido mañana en defensa y ataque" para eliminar en los dieciseisavos de la Liga Europa al Zenit de San Petersburgo, puesto que considera "engañoso el 2-3" cosechado en la ida en Rusia. Álex Moreno, que se encuentra en un gran momento de forma, dijo en rueda de prensa que "ojalá pueda seguir ayudando al equipo con goles, trabajo y victorias", y que no le pesa la acumulación de esfuerzos a la que está sometido por la lesión de Juan Miranda, el otro lateral zurdo del plantel, porque es capaz de "recuperar bien tras cada partido". "Estamos en tres competiciones y eso es bueno para el club porque somos el único de España en esta situación. Salga quien salga, el equipo rinde. Venimos de hacer un gran partido ante el Zenit pero sabemos que es un equipo con mucho potencial arriba", añadió el zaguero catalán. Álex Moreno muestra conexión en el campo con el centrocampista Sergio Canales, con el que habla "a menudo, el pase del domingo", que le permitió abrir el marcador contra el Mallorca y "no es el primero que da así", aunque cree que sus buenos números en ataque se debe a que ha "mejorado la calma en los metros finales" y a la "confianza" que atesora en estos momentos. El lateral izquierdo bético no esconde que anhela que "llegue la oportunidad de la selección", ya que tiene la creencia de que "el trabajo siempre te lleva lo más lejos posible". EFE 1010205 lhg/cb/lm