Alemania y Francia acusan a Putin de haber "destruido" acuerdos de Minsk

Berlín, 23 feb La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y su homólogo francés, Yves Le Drian, acusaron hoy al presidente ruso, Vladímir Putin, de haber "destruido" los acuerdos de Minsk con el reconocimiento de las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, en el este de Ucrania. No obstante ambos coincidieron en la necesidad de mantener abierta una ventana al diálogo en torno a la crisis de Ucrania. "El acuerdo de Minsk fue destruido unilateralmente," afirmó Baerbock durante una rueda de prensa conjunta en Berlín en la que indicó que Putin lo firmó pero que ahora "ese papel ya no tiene valor". Baerbock denunció que el presidente ruso, cuyo objetivo es "hacer retroceder la rueda de la historia", no dijo la verdad en sus contactos diplomáticos en relación a la situación en Ucrania, "lo que en alemán llamamos mentir," según dijo. También su homólogo francés aseguró que Putin no ha cumplido con sus afirmaciones "públicas y en privado", estas últimas realizadas en conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz. No obstante, ambos afirmaron que incluso en la peor crisis es preciso mantener una oportunidad de diálogo, y Le Drian manifestó que "la mano sigue tendida," puesto que no hay nada peor que un "enfrentamiento bélico". "Existe un foro para las conversaciones y debe seguir existiendo para poder seguir trabajando en una solución pacífica", indicó, en referencia al Cuarteto de Normandía que reúne a París, Berlín, Kiev y Moscú en torno a la implementación de los Acuerdos de Minsk. Ambos titulares señalaron, por otro lado, la necesidad de prepararse para el "peor escenario", para cuyo caso amenazaron con un paquete de sanciones más duro que el que fue anunciado ayer por la Unión Europea (UE), como parte de una "respuesta escalonada". "Por una Ucrania libre y soberana estamos dispuestos a sufrir costes económicos", aseguró Baerbock, que recordó que Alemania detuvo ayer el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2 e indicó que la paz en Europa "no tiene precio". Ambos ministros de Asuntos Exteriores se manifestaron además a favor de mantener la misión de observación de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) en el Donbás. "Son los ojos y oídos de la comunicad internacional sobre el terreno," afirmó Baerbock, que destacó su papel "central e importante" para supervisar el cumplimiento del alto el fuego en la línea de contacto. No obstante, la ministra subrayó que también la seguridad de los observadores es prioritaria, por lo que se producen contactos continuos entre los países europeos y la OSCE sobre las posibilidades que existen para reforzar y apoyar la misión.