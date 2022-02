Agenda informativa América de texto para el miércoles 23 de febrero de 2022

ESTADOS UNIDOS - Estados Unidos no descarta imponer más sanciones contra Rusia si opta por una escalada aún mayor en Ucrania.(foto)(video) - Académicos, empresarios, organizaciones cívicas y patrióticas, defensores de los derechos humanos y expertos internacionales crean una comisión de apoyo a la transición a la democracia en Cuba.(foto)(video) - La Universidad Miami Dade College anuncia una millonaria inversión en programas relacionados con Inteligencia Artificial aplicada y otras herramientas tecnológicas.(foto) - Un exalcalde y expolicía de Florida es condenado a 15 años de cárcel por producir pornografía infantil. - Sebastián Yatra está satisfecho con la acogida que ha tenido en el mercado estadounidense su canción pop "Tacones Rojos". - Un juez en Corpus Christi (Texas), designado por el expresidente Donald Trump, decide la suerte de miles de indocumentados que no son prioridad de deportación. MÉXICO - La violencia en el estado mexicano de Sonora sigue desatada en municipios como Caborca, donde los choques por la plaza entre los hijos del "Chapo" Guzmán y un cártel local convirtieron este municipio en un campo de batalla.(foto) - El embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, se reúne con autoridades del estado de Quintana Roo.(foto)(video) - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dice que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, está "mal informado" sobre crímenes de periodistas. (foto)(video) - Presidente de México insiste a Austria que devuelva penacho de Moctezuma.(foto)(video) - Inauguran la exposición "La diosa de la casa de Rembrandt" en el Museo Nacional de Arte (Munal).(foto)(video) - Se conmemora el aniversario luctuoso de Francisco Madero. (foto) - Rueda de prensa del cantante colombiano Sebastián Yatra.(foto) - Cantautor David Aguilar vuelve a su origen minimalista en "Agendas vencidas".(foto)(video) BRASIL - Petrobras difunde sus resultados de 2021. URUGUAY - Crónica sobre el destape de "Varones Carnaval", olla de denuncias virtuales que impulsó un "MeToo" en el corazón de la mayor fiesta popular uruguaya.(foto)(video) - Autoridades del Ministerio de Salud Pública brindan una conferencia de prensa para anunciar medidas a pocos días del comienzo de clases.(video) - El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, regresa de su viaje a Emiratos Árabes Unidos, donde acudió a la Expo Dubái 2020. CHILE - Más de 300 personas siguen entrando a diario de forma irregular desde el altiplano boliviano un año después del inicio de la crisis migratoria en Chile.(foto)(video) - La Cámara de Diputados y el Senado celebran una sesión especial para votar una nueva prórroga del estado de excepción decretado en el sur del país el pasado octubre. ARGENTINA - Los incendios declarados en la provincia argentina de Corrientes han generado incalculables pérdidas sobre la biodiversidad.(foto)(video) - Argentina difunde el estimador mensual de actividad económica de diciembre pasado.(video) - El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Fernández Trigo, se reúne con autoridades del Gobierno argentino como parte de la gira que realiza por varios países de Latinoamérica.(foto)(video) - En su vasto territorio, Argentina congrega un sinfín de carnavales que atesoran cultura local e influencia de países vecinos.(foto) PUERTO RICO - Entrevista con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, sobre el crecimiento económico y la competitividad de Puerto Rico.(foto)(video) ECUADOR - El Ministerio de Salud Pública de Ecuador firma un convenio con la farmacéutica china Sinovac como parte de los preparativos para la instalación de una planta vacunas. PANAMÁ - Los océanos se han convertido en inmensos sumideros de desechos plásticos, explican a Efe expertos de la fundación latinoamericana MarViva.(foto)(video) - Centroamérica ha sido de las primeras regiones en el mundo en adoptar decisiones para combatir la contaminación por plásticos pero le hacen falta más leyes y coordinación, dice un experto de la Fundación MarViva.(foto)(video) GUATEMALA - La organización no gubernamental Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) presenta un informe sobre los delitos comunes cometidos en Guatemala en enero de 2022. COSTA RICA - La representación de la ONU y la estatal Universidad de Costa Rica presentan el estudio "Tendencias del discurso de odio en época electoral en Costa Rica". EL SALVADOR - Seguimiento a los trabajos de búsqueda de restos de víctimas de la masacre de El Mozote. NICARAGUA - Organismos humanitarios y familiares de los denominados "presos políticos" de Nicaragua advierten sobre los riesgos en la salud de al menos 21 opositores mayores de 60 años de edad. (foto) - Continúa el juicio a puerta cerrada contra dirigentes opositores acusados de traición a la patria o lavado de dinero. PARAGUAY - Asumen nuevos titulares del Interior y Justicia designados por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. PERÚ - Médicos del sindicato del sistema de seguridad social peruana EsSalud realizan un plantón en protesta contra la posibilidad de que tecnólogos médicos asuman las funciones de los médicos especialistas en el país. - El Tribunal Constitucional de Perú analiza los detalles de un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Alberto Fujimori contra la decisión judicial que anuló el indulto que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski. - El Consejo de Ministros de Perú evalúa la posibilidad de permitir el regreso al 100 % de aforo en los espacios públicos y cerrados del país. VENEZUELA - El transporte público en Venezuela es una de las cuentas pendientes del Gobierno de Nicolás Maduro, quien se jacta de haber forjado una carrera como transportista dentro de la estatal Metro de Caracas, pero no ha logrado resolver la crisis de este sector.(foto)(video) COLOMBIA - Acciones terroristas del ELN en cuatro departamentos dejan cinco heridos en Colombia. - Se cumplen 20 años del secuestro de Íngrid Betancourt por la guerrilla de las FARC, que la mantuvo en cautiverio seis años, cuatro meses y nueve días. - La coordinadora residente de la ONU en Colombia, Mireia Villar, habla sobre los retos que tiene el próximo Gobierno de Colombia, tras las elecciones.(foto)(video) - Apertura de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), una de las principales ferias del turismo de América Latina, que se celebrará hasta el 25 de febrero.(foto)(video) - Asesinan a dos líderes sociales en el norte de Colombia. - El Grupo Bancolombia presenta los resultados financieros de 2021. DEPORTES Brasil.- Entrevista con el defensa brasileño Rodrigo Ely.(video) Ecuador.- El Barcelona de Ecuador recibe al Universitario de Deportes de Perú en el partido de ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores.(foto) Argentina.- Previa de la jornada 4 de la Copa de la Liga Argentina. Chile.- En el marco de la Copa Libertadores, se disputa el encuentro entre Audax Italiano contra Estudiantes de La Planta en la ciudad chilena de Rancagua.(foto) Colombia.- La Selección Femenina de Fútbol de Colombia disputa un amistoso contra Argentina en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.