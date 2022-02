ACTUALIZA 1-Nadal avanza a segunda ronda de Abierto Mexicano Tenis con fácil victoria ante Kudla

(Actualiza con citas)

CIUDAD DE MÉXICO, 22 feb (Reuters) - El español Rafael Nadal, número cinco del mundo, avanzó el martes a la segunda ronda del Abierto Mexicano de Tenis tras superar fácilmente al estadounidense Denis Kudla por 6-3 y 6-2.

Nadal, quien se presentó en el torneo mexicano después de ganar el Abierto de Australia, solamente ocupó una hora y 16 minutos para vencer a Kudla.

"Lo único que puedo decir es que estoy increíblemente feliz de estar aquí y volver a vivir noches así ante un estadio lleno. Mi ilusión siempre es estar aquí, así que estoy contento", dijo Nadal tras el partido.

En el encuentro disputado sobre cancha de superficie dura en el balneario de Acapulco, Nadal quebró en tres ocasiones el servicio de Kudla, quien no mostró respuesta a los servicios del tenista español y cometió varios errores no forzados.

De esta manera, Nadal enfrentará en la segunda ronda al estadounidense Stefan Kozlov, quien el lunes derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov.

"No me considero favorito, siempre he respetado a los rivales y he hecho mi camino, lo primero era ganar a Kudla, ahora tengo que dar pasitos para ser cada vez mejor en el torneo. Mi ilusión es competir y darme oportunidades", señaló Nadal.

"Uno nunca sabe que es la suerte en esta vida, Dimitrov perdió ayer y me toca Kozlov. Muchas veces no se dan las circunstancias para que los favoritos avancen, no es una cuestión de suerte", apuntó.

El español de 35 años busca su cuarto título en México tras ganar las ediciones de 2005, 2013 y 2020.

En los otros partidos del martes, el británico Cameron Norrie venció al alemán Daniel Altmaier por 7-6 y 6-2, el ruso Daniil Medvedev superó al francés Benoit Paire por 6-3 y 6-4, el español Pablo Andujar ganó 6-0 y 6-1 al mexicano Alex Hernández, mientras que el japonés Yoshihito Nishioka ganó al español Feliciano López por 2-6, 6-0 y 6-4.

En tanto, los estadounidenses Tommy Paul y Marcos Giron avanzaron a la siguiente ronda tras los retiros del italiano Matteo Berrettini y del australiano John Millman en el segundo set de sus respectivos partidos. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)