ACTUALIZA 1-"México no es colonia": López Obrador responde a Blinken y pide explicación por financiar ONG

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) - El presidente de México pidió el miércoles explicaciones a Estados Unidos por la financiación que otorga a una organización civil que él considera opositora, en respuesta a la preocupación mostrada por Washington respecto a la ola de asesinatos de periodistas en el país latinoamericano.

Andrés Manuel López Obrador hizo el reclamo dos días después de acusar a las autoridades de nación vecina de violar la soberanía nacional de su país con la ayuda financiera que proporciona a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"Está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe", dijo al ser consultado en su rueda de prensa diaria un mensaje publicado en la víspera en redes sociales por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

El funcionario afirmó que "el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes". "Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos", añadió.

La nación latinoamericana es una de las más peligrosas para ejercer el oficio, con 150 asesinados desde el 2000, cinco en lo que va de año, mientras su gobernante es criticado por atacar a la prensa por divulgar informaciones que comprometen a su administración.

López Obrador aseguró el miércoles que "no hay crímenes de Estado" en el país y que el Gobierno está ateniendo las causas del fenómeno, pero volvió a acusar a Washington de intromisión. "Que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado", advirtió.

El cruce de declaraciones se produce en medio de roces entre las dos naciones por un proyecto gubernamental de reforma del sector eléctrico cuestionado por autoridades estadounidense que alegan que podría contravenir el acuerdo comercial de América del Norte, T-MEC, lo que México niega. (Reporte de Raúl Cortés Fernández. Editado por Ana Isabel Martínez)