Acevedo, orgulloso y sin nada qué reprocharle a jugadores del Guastatoya

León (México), 22 feb El nicaragüense Mario Acevedo, entrenador del Guastatoya guatemalteco, dijo este martes que se va orgulloso y sin nada qué reprocharle a sus jugadores que fueron eliminados por el León mexicano en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. "Estoy orgulloso de mis jugadores, pelearon en todo momento. Sabemos la diferencia cuando nos toca jugar contra estos rivales, las diferencias entre una liga a otra, pero en la cancha tratamos de mantener un orden táctico. No tengo nada qué reprocharle a mis jugadores", explicó tras la derrota del Guastatoya de 1-0 con el León en el partido de vuelta de los octavos de final. El Guastatoya perdió la serie ante el León por 3-0, debido que en el duelo de ida cayó por 0-2 en Guatemala, que se sumó al 1-0 de este martes en casa del León. A pesar de no anotar goles en la eliminatoria, Acevedo aseguró que su cuadro regresa a su país con aprendizajes por competir en la Liga de Campeones de la Concacaf. "En todo momento los jugadores que participaron lo hicieron bien, se mentalizaron y creyeron que podían ganar. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero preparándonos mejor podemos competir más la siguiente vez", añadió el técnico de 49 años. Mario Acevedo celebró que el Guastatoya le complicó por momentos la serie al León, como en el segundo tiempo del encuentro de vuelta en el que estuvieron cerca de descontar el marcador. "Me voy con buena impresión de mis jugadores, tratamos de apretar la salida al equipo del León. Analizamos bien al León, cómo contrarrestarlo desde salida de atrás y cortamos los circuitos del rival. Hoy tratamos de generar jugadas de gol, pero nos faltó ser contundentes y ser más certeros en las jugadas. Fuimos un digno rival", finalizó.EFErcg/amd