Acciones terroristas del ELN dejan cinco heridos en comienzo de "paro armado"

Bogotá, 23 feb Al menos cuatro ataques con explosivos que dejaron cinco personas heridas fueron perpetrados este miércoles en igual número de regiones colombianas, acciones que las autoridades atribuyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el comienzo del "paro armado" anunciado por esa guerrilla. El ataque más grave ocurrió en el departamento de Santander, donde cinco adultos quedaron heridos al explotar una caja abandonada en la carretera entre las poblaciones de San Gil y Socorro. "Tenemos activación de una caja con explosivos, al parecer, personal del Instituto Nacional de Vías (Invías) movió la caja; tenemos cinco personas heridas preliminarmente", dijo a Caracol Radio el coronel Franklin Cruz, de la Policía de Santander. De otro lado, en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, un perro antiexplosivos murió al ser detonado un paquete en el sector del Anillo Vial, donde fue dejada una bandera del ELN. En otros lugares de Norte de Santander la gente ha informado de paquetes abandonados en varias carreteras, lo que ha paralizado el transporte de pasajeros y de carga a la espera de la llegada de artificieros para confirmar si son o no explosivos. "Nuestro Gobierno no va a permitir que con violencia, con armas, hagan política, están equivocados", dijo el alto comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, sobre los ataques de hoy, haciendo además referencia a las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo. Un tercer ataque fue perpetrado en el vecino departamento del Cesar, donde un puente fue destruido parcialmente con explosivos cerca de la localidad de Pailitas, lo que afecta el flujo de vehículos hacia y desde la costa atlántica. "Gracias a Dios no hubo pérdida de vidas humanas, solo daños materiales. El tránsito de vehículos está paralizado", dijo a periodistas el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel. Mientras tanto en la vía Panamericana, en el suroeste del país, desconocidos prendieron fuero a un vehículo. Lugareños dijeron que el hecho ocurrió en un "retén ilegal" en un sector de la carretera entre las poblaciones de Santander de Quilichao y Caldono, en el departamento del Cauca. El pasado lunes la guerrilla del ELN amenazó con un "paro armado" de 72 horas en todo el país contra lo que llamó "mal Gobierno" del presidente Iván Duque. El "paro armado", según la guerrilla comenzaba este miércoles a las 6.00 hora local (11.00 GMT) y terminará el sábado 26 a la misma hora. En los llamados "paros armados" la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías, incluso si van en caravanas escoltadas por el Ejército. EFE ocm/joc/cpy