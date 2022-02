Wang pide a Blinken que la confrontación no defina las relaciones China-EEUU

Pekín, 22 feb El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo hoy una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, según un comunicado del Ministerio de Exteriores chino que omitió cualquier referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania. Wang Yi pidió que "la confrontación no defina las relaciones" entre China y Estados Unidos y señaló que algunos funcionarios estadounidenses "abogan por una competencia feroz y a largo plazo" con el país asiático, la cual, advirtió, podría convertirse en una "confrontación en todos los aspectos" entre los dos países. El canciller chino se refirió a la Estrategia de los Estados Unidos para el Indo-Pacífico diseñada por la Casa Blanca y anunciada este mes que advertía de "los desafíos presentados por China" en los ámbitos económico, militar, diplomático y tecnológico. El documento, que mencionaba el "apoyo a las capacidades de defensa taiwanesas" por parte de EE.UU., es una "señal equivocada de contención contra China" y representa una estrategia de "usar a Taiwán para controlar a China", lamentó Wang. El jefe de la diplomacia china instó a EE.UU. a "tomar medidas concretas" que reflejen "los compromisos adquiridos" por su presidente, Joe Biden. Con motivo del 50º aniversario del Comunicado de Shanghái, en el que Washington reconocía -pero no respaldaba- el principio de Una Sola China, según el cual Pekín es el único Gobierno chino, el canciller chino explicó que el documento "todavía tiene un fuerte significado práctico para las relaciones chino-estadounidenses". Por su parte, Blinken aseguró a Wang que Estados Unidos no "busca participar en una nueva Guerra Fría" ni "cambiar el sistema de China". Asimismo, el secretario de Estado reiteró la oposición por parte de su país a la independencia de Taiwán, recoge el comunicado chino. El Departamento de Estado también se hizo eco de la conversación entre Wang y Blinken, que resumió en un escueto comunicado: los temas de la llamada fueron "el desarrollo" de la "agresión rusa contra Ucrania" y "Corea del Norte", asuntos a los que no se refirió la Cancillería china Según el comunicado estadounidense, Blinken subrayó la "necesidad de proteger la soberanía y la integridad territorial de Ucrania". El pasado sábado, Wang Yi pidió no resucitar la "mentalidad de la Guerra Fría" en el contexto de las tensiones en torno a Ucrania y reiteró que la posición china es que "la soberanía, la integridad territorial y la independencia" de los países "han de protegerse", principio del que Ucrania "no es una excepción".