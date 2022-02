Una avería atrasa la segunda parte de la vuelta al mundo en moto acuática

Miami, 22 feb El navegante español Álvaro de Marichalar espera resolver antes de 48 horas una avería en su moto acuática "Numancia" para emprender de nuevo la vuelta al mundo que inició en 2019 y que había reanudado oficialmente en Miami el pasado sábado después de un paréntesis de 23 meses debido a la pandemia. "Hoy tendría que estar en Panama City", una ciudad del noroeste de Florida, dijo a Efe este aventurero de 60 años y con 40 de trayectoria que busca ahora honrar a Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, el alfa y el omega de la primera circunnavegación de la Tierra, iniciada en 1519. Marichalar está en Miami, a pesar de haber partido el pasado sábado. Ese día se despidió en el Yatch Club de Key Biscayne de sus amigos y los periodistas y se hizo a la mar a bordo de la "Numancia", una moto acuática de poco más de tres metros de eslora que él confía en que pase a la historia de la navegación como la embarcación mas pequeña en dar la vuelta al mundo. Al poco de zarpar, una tormenta se abatió sobre el sur de Florida y debió buscar refugio en tierra. Para cuando escampó ya no había luz solar y "en Florida está prohibido navegar de noche" con embarcaciones de menor tamaño, dijo hoy a Efe. El domingo iba a partir a las 5 de la mañana (hora local), pero surgió una avería y desde entonces la "Numancia" está en reparación. Marichalar, hermano de Jaime de Marichalar, cuyo matrimonio con la Infanta Elena, hija mayor del rey emérito de España Juan Carlos, acabó en divorcio, espera poder zarpar mañana miércoles o el jueves. Le espera por delante un largo y peligroso viaje que le llevará en primer lugar por la costa oeste de Florida hasta Pensacola, fundada por un antepasado suyo, Tristán de Luna, en 1559. Según su hoja de ruta, tras dejar Pensacola irá bordeando la costa estadounidense del Golfo de México hasta Texas, de ahí la de México y seguirá por Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica hasta llegar a Panamá, donde cruzará por el canal hasta el Pacífico. Después navegará hacia el norte, desde la costa oeste de Estados Unidos hasta Alaska y cruzará el estrecho de Bering hasta Rusia y luego las Islas Aleutianas y Kuriles, Japón, Filipinas y el sudeste asiático. Bordeará después la Península Arábiga y entrará al Mar Rojo para cruzar por el Canal de Suez al Mediterráneo y de allí, tras tocar en varios puertos, arribará, si todo va bien, a España en 2023. En la primera parte del viaje, navegó por las costas de España y Portugal, cruzó el Atlántico, recorrió las islas del Caribe y finalmente arribó a Miami en marzo de 2020, donde debió interrumpir la navegación por 23 meses a causa de la pandemia de covid-19. En el cruce del Atlántico contó con el apoyo de un barco francés, pero en esta segunda parte tendrá que valerse solo, pues no encontró ayuda gratuita y no tiene recursos para pagarla. "No tengo dinero para el barco de apoyo, es peligroso, pero prefiero arriesgarme a dejar inconcluso el viaje", dijo a Efe rodeado de los amigos de distintas nacionalidades que lo despidieron el sábado. EFE ar/jip/lll (foto)