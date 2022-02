Ucrania acusa a Rusia de violar su integridad con reconocimiento separatista

(Incluye la intervención televisada del presidente ucraniano) Ignacio Ortega Kiev, 21 feb El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó hoy a Rusia de violar la integridad territorial de su país al reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, donde el Kremlin también desplegará tropas supuestamente para pacificar el Donbás. "Toda la responsabilidad por las consecuencias de dicha decisión recaen en los dirigentes de Rusia", dijo Zelenski durante una alocución televisada. Zelenski, que lo primero que hizo al conocerse el anuncio ruso fue llamar por teléfono al presidente de EEUU, Joe Biden, y convocar de urgencia al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, se refería a la unánime condena internacional y a las inminentes sanciones occidentales contra Moscú. EL DONBÁS ES TERRITORIO UCRANIANO "Ucrania califica de manera inequívoca las últimas acciones de Rusia como una violación de la soberanía e integridad territorial de su Estado", denunció el presidente ucraniano. Al mismo tiempo, subrayó que "las declaraciones y acciones de Rusia" no lograrán modificar las fronteras internacionalmente reconocidas de su país. Zelenski destacó que la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, puede significar la renuncia unilateral de Rusia a los Acuerdos de paz de Minsk y a las decisiones adoptadas con Alemania y Francia en el formato de Normandía. "Eso socava los esfuerzos de paz y destruye los actuales formatos de negociación", señaló. En febrero de 2015 los Acuerdos de Minsk, firmados con mediación francesa y alemana, pusieron fin a la guerra a gran escala en el Donbás y establecieron un alto el fuego entre el Ejército ucraniano y las milicias prorrusas que ha sido violado en repetidas ocasiones. INTERVENCIÓN MILITAR RUSA Además, denunció que, con la decisión de hoy "Rusia legaliza sus tropas, que se encontraban en los territorios ocupados del Donbás desde 2014", en alusión al encubierto apoyo militar de Moscú a la sublevación armada en el Donbás. Zelenski subrayó que Ucrania sigue apostando por la paz y por un arreglo político-diplomático al conflicto, e insistió en que su país no caerá "en ninguna provocación". "En virtud del artículo 51 de la ONU, Ucrania se reserva el derecho para la autodefensa individual y colectiva. Sabemos diferenciar muy bien las provocaciones y las ofensivas de las tropas enemigas", añadió. Al tiempo que aseguró que nunca ocultará la verdad al pueblo en caso de incremento de los riesgos para su seguridad, subrayó que "ahora no hay motivo para acciones caóticas". LA ONU, EL ÚLTIMO RECURSO Zelenski destacó haber convocado urgentemente una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, otra de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y una cumbre del Formato de Normandía. Y se mostró convencido de que el territorio de Ucrania está "sólidamente defendido", aunque en su frontera hay desplegados casi 150.000 soldados rusos entre tropas de tierra, mar y aire, a lo que hay que sumar ahora el contingente enviado por Putin al Donbás. Kiev denuncia que Moscú y los rebeldes orquestaron una campaña de desinformación sobre una inminente ofensiva ucraniana, que llevó a los rebeldes a anunciar la movilización general de los hombres mayores de edad y la evacuación a Rusia de la población civil. Seguidamente, los dirigentes prorrusos pidieron el reconocimiento de su independencia al jefe del Kremlin, quien anunció el lunes su decisión tras una intervención por televisión. LOS UCRANIANOS, DISPUESTOS A RETOMAR LAS ARMAS Horas antes de conocerse el anuncio de Putin, antiguos voluntarios que lucharon en el Donbás se mostraban dispuestos a retomar las armas para combatir a Rusia en el este del país. "El Ejército ha mejorado mucho. Lo más importante es que ya tenemos experiencia en el campo de batalla. Psicológicamente, estamos más preparados. Estamos dispuestos a morir por Ucrania", comentó a Efe Yevgueni en el centro de Kiev. Considera que Putin "está completamente loco", por lo que el ataque puede provenir "de cualquier lado". "Tengo que estar agradecido a Putin por una cosa. Ha logrado unirnos. Eso no lo había hace ocho años", resaltó. Mientras, Yaroslav, que participó tanto en la revolución del Maidán como en el conflicto en el Donbás, advirtió que el pueblo ucraniano está dispuesto a luchar "contra Putin, pero no todos". "Calculo que un 60 % sí, pero el otro 40 % son unos vendidos y recibirán los tanques rusos con flores", apuntó apesadumbrado.EFE io/fp (foto)(vídeo)(audio)