Seis claves de Panamá en la eliminatoria hacia el Mundial de baloncesto

Ciudad de Panamá, 22 feb La selección de baloncesto de Panamá, dirigida por el técnico puertorriqueño Flor Meléndez, intentará este fin de semana en la eliminatoria mantenerse con vida en su camino hacia al Mundial FIBA Filipinas, Japón e Indonesia 2023. Estas son seis claves de la selección de baloncesto de Panamá de cara a esta nueva ventana eliminatoria: 1. Obligada a ganar La "roja sin mangas", como se le conoce a la selección de baloncesto en Panamá, comenzará está fase de la eliminatoria frente a Paraguay, el otro equipo que no cuenta victorias en dos salidas. Frente a al elenco guaraní está obligada a ganar para poder seguir pensando en clasificar a la otra ronda del torneo y continuar con el sueño mundialista. De caer, sería complicado, debido a que tendría que ganar todos los partidos que siguen en el calendario, teniendo en cuenta que le quedarían dos ante la favorita Argentina y uno contra Paraguay. El elenco panameño quedó sembrado en el grupo A de las eliminatorias junto a Venezuela, Argentina y Paraguay. 2. Un puesto de los tres Los panameños puede aprovechar lo flexible de la clasificación, porque de cuatro equipos por grupos, tres pasan a la próxima ronda. Es por eso que a los dirigidos por Flor Meléndez solo le queda luchar por ese cupo, siendo los paraguayos sus rivales directos. De los 16 equipos nacionales que están compitiendo por América, siete selecciones obtendrán un cupo en la Copa del Mundo FIBA 2023. 3. Sin sus figuras Panamá pasa por una reestructuración pero mantiene una base de jugadores experimentados de cara a estos duelos de alto nivel. Para esta ventana, Meléndez tendrá que llenar los puestos del centro Akil Mitchell, que no participará por lesión en el pie; Javier Carter y Tony Bishop Jr., que no vendrán por la cuarentena de 15 días obligatoria en los países en donde juegan. Meléndez convocó a Ernesto Oglivie, Josimar Ayarza, Pablo Rivas, Trevor Gaskins, Eugenio Luzcando Bocaz, Carlos Javier Rodríguez, Gil Atencio, Yosimar Blenman, Jonathan King, José Montenegro, Eric Romero y Jesús Lombardo. 4. Un duro cambio generacional Meléndez manifestó previo a su viaje a Argentina que las ausencias de jugadores claves es algo que complica la conformación de un equipo que pueda competir en esta fase eliminatoria. "Estamos tratando de organizar el equipo, seguimos con la problemática de jugadores que están afuera que no pueden venir y hay otros que los veré por primera vez en esta ventana en Argentina", precisó el entrenador. Jair Peralta, presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) sostuvo que está "costando mucho el cambio generacional". 5. Esperanzas panameñas Los panameños, quienes ya están en la burbuja de Buenos Aires, centran sus esperanzas en sacar dos buenos resultados de visita y cerrar en su casa, en julio próximo. Una fuente ligada a la Fepaba adelantó a Efe que la última ventana se debería jugar en Panamá. "La tercera ventana se jugaría el 30 de junio ante Paraguay y 3 de julio ante Argentina, solo está por confirmar la sede, que puede ser la Arena Roberto Durán, en Panamá, pero todo dependerá de cómo esté la situación de la pandemia en el país", comentó. 6. Itinerario en Argentina La selección panameña en Argentina tiene programada esta semana trabajos hasta el jueves, previo al partido contra los paraguayos. Según Fepaba, Panamá entrena este martes en el estadio Héctor Etchart, hogar del Club Ferro Carril Oeste y tendrá su primer amistoso ante el Atlético Platense en River. Panamá se entrenará miércoles y jueves en el estadio del Club Obras Sanitarias, sede de las eliminatorias, y estudia la posibilidad de realizar un último fogueo ante Venezuela. EFE rao/gf/car