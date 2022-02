Saracchi: "Me tomó de sorpresa llegar a la Liga española"

València, 22 feb El defensa uruguayo Marcelo Saracchi, cuyo fichaje por el Levante ha sido anunciado este martes, señaló que fue una "sorpresa" el interés del equipo español y la posibilidad de poder jugar en LaLiga. El lateral, que se encontraba sin equipo, ha llegado a un acuerdo para firmar hasta 2024, con opción de tres temporadas más. "Estoy con muchas ganas de entrenar y arrancar a jugar de una vez y afinando los últimos detalles. LaLiga la miro mucho, me tomó de sorpresa llegar a la liga española. Después de mi paso por Alemania y Turquía ahora llego a un país donde entiendo el idioma, donde me siento muy bien y con muchas ganas de arrancar", indicó en declaraciones facilitas por el Levante UD. El equipo valenciano, colista en la competición española a nueve puntos de la salvación, ha reaccionado en las dos últimas jornadas, en las que ha sumado cuatro puntos en las visitas a rivales tan complicados como el Atlético de Madrid (0-1) y Celta de Vigo (1-1). "He visto los dos últimos partidos y el equipo ha dejado buenas sensaciones, veo un equipo que está con ganas, que tiene esa rebeldía, sabemos que el objetivo es complicado pero nada es imposible, faltan muchos partidos y se pueden dar", apuntó el jugador charrúa. El 'Chelo' Saracchi se describió como "un lateral de características mas ofensivas que defensivas, un lateral dinámico que corre todo la banda". EFE 1005179 pzm sm/arh