Sabalenka y Krejcikova van con Badosa a octavos; Brengle rival de Muguruza

Redacción deportes, 22 feb Las dos primeras favoritas del torneo Doha, la bielorrusa Arina Sabalenka y la checa Barbora Krejcikova, sacaron adelante sus respectivos compromisos y, al igual que la española Paula Badosa, tercera, que previamente eliminó a la danesa Clara Tauson, se situaron en los octavos de final del torneo de Doha donde también está Garbiñe Muguruza que jugará ante la estadounidense Madison Brengle. Sabalenka, número dos del mundo y ganadora de esta competición en el 2020, ganó con solvencia a la francesa Alize Cornet por un doble 6-2. La jugadora de Minsk de 22 años se enfrentará en el siguiente tramo a la suiza Jil Belen Teichmann que terminó con la resistencia de la belga Alison Van Uytvanck y venció por 7-6(9) y 7-5. Krejcikova, por su parte, tardó setenta y dos minutos en superar a la polaca Magda Linette (6-1 y 6-3). La vigente campeona de Roland Garros, finalista este año en Sidney, jugará en octavos contra la letona Jelena Ostapenko, decimoquinta cabeza de serie, que necesitó tres sets para batir a la estadounidense Amanda Anisimova (6-3, 4-6 y 6-4) y sumar su séptimo triunfo consecutivo. Ambas se unen a Badosa. La española arrolló a la danesa Clara Tausaon (6-1 y 6-2) en setenta minutos. La cuarta tenista del mundo cuenta ya esta temporada con el trofeo conseguido en Sidney al inicio del año; el tercer título de su carrera tras los conseguidos en el 2021 en Belgrado e Indian Wells. La española buscará los cuartos de final contra la estadounidense Coco Gauff que dejó fuera del torneo a la francesa Caroline Garcia al vencer por 6-2 y 7-6(3). La jornada contempló el abandono de tres jugadoras. La dos veces ganadora en Doha, la bielorrusa Victoria Azarenka, con una dolencia en la cadera, no se presentó a la cita con Brengle que será la rival de Garbiñe Muguruza en octavos. Además, se retiraron la checa Petra Kvitova, actual campeona, vencedora en las ediciones del 2018 y 2021 en su choque contra la belga Elise Mertens a causa de una lesión en la muñeca derecha, y la belga Jaqueline Adina Cristian no pudo terminar su partido. Así, la belga Elise Mertens se clasificó después de la marcha de Kvitova para jugar contra la estonia Annet Kontaveit, cuarta favorita. Y la rusa Daria Kastakina, beneficiada del abandono de Cristian, jugará con la polaca Iga Swiatek, séptima cabeza de serie, que sobrevivió a la resistencia de la suiza Viktoria Golubic a la que venció por 6-2, 3-6 y 6-2. No falló hacia octavos la tunecina Onos Jabeur, octava, que remontó a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (1-6, 7-5 y 6-3) y se medirá a la checa Tereza Martincova, verudgo de la neerlandesa Arantxa Rus (6-2 y 6-4). La estadounidense Jessica Pegula hizo valer su condición de cabeza de serie, novena, y tras ganar a la eslovena Kaja Juvan (6-3 y 6-3) se citó con la griega Maria Sakkari que con un doble 6-3 eliminó a la norteamericana Ann Li. EFE apa/jl