Rechazo masivo a reconocimiento ruso de Donetsk y Lugansk, habrá sanciones

Redacción Internacional, 22 feb La comunidad internacional rechaza, con contadas excepciones, la decisión de Rusia de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donestsk y Lugansk, en territorio ucraniano, y la UE se dispone a aplicar sanciones a Moscú. Los parlamentos de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, votaron este martes a favor de la ratificación de los tratados de amistad y cooperación con Rusia firmados por sus líderes el lunes con el presidente ruso, Vladímir Putin, después de que éste reconociera la independencia de estas dos regiones. En respuesta, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró hoy que estudiará la posibilidad de una ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia. "Inmediatamente después de nuestra conferencia de prensa revisaré y estudiaré este asunto, y no solo este, sino nuestros pasos contra la escalada rusa", afirmó en rueda de prensa con su homólogo estonio, Alar Karis. La respuesta no tardó y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió contra la hipótesis de esa ruptura porque "sería un escenario extremadamente indeseable, que hará todo más complicado no solo para los Estados, sino también para los pueblos de los dos países". La iniciativa de Putin, un paso más en la escalada de tensión en torno a Ucrania, ha sido criticada en la mayoría de las cancillerías occidentales que se aprestan a impulsar sanciones. El primer ministro británico, Boris Johnson, fue muy gráfico al afirmar que Putin ha "destrozado completamente el derecho internacional" y subrayó la necesidad de un "inmediato paquete de sanciones económicas", que estarán dirigidas a Rusia y tendrán como objetivo afectar "lo más fuerte posible" a sus intereses. En el seno de la Unión Europea, sus ministros de Exteriores estudiarán este martes en París la imposición de sanciones contra Rusia, anunció el alto representante para la Política Exterior y de Seguridad comunitario, Josep Borrell. "Estoy seguro de que la decisión será tomada por unanimidad", aseguró Borrell, quien ha convocado para esta tarde un Consejo informal que "tomará las decisiones políticas sobre la respuesta europea", que "evidentemente, será bajo la forma de sanciones". "Estamos trabajando ya en la preparación de los textos y esta tarde el Consejo decidirá las sanciones", detalló Borrell, quien eludió avanzar qué sanciones podrían aprobarse, ya que primero debe presentarlas a los ministros. MÁS CRÍTICAS DESDE EL ESTE Aunque las críticas al movimiento de Moscú fueron generalizadas, fueron más fuertes en el este de Europa, en los países que en el pasado fueron parte de la órbita de la extinta Unión Soviética. Así, la ministra checa de Defensa, Jana Cernochova, dijo que detrás de la decisión del presidente ruso de reconocer la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk hay un intento de recomponer la extinta Unión Soviética. "El reconocimiento por Putin de las repúblicas separatistas del Este de Ucrania es un intento de renovar la Unión Soviética en perjuicio de los países libres y soberanos", señaló Cernochova en su cuenta de Twitter. El ministro polaco de Defensa, Mariusz Blaszczak, pidió este martes "sanciones serias, no simbólicas" contra Moscú, pues según él "sólo así se impedirá la vuelta del imperio soviético". En declaraciones a la prensa en Varsovia, el ministro subrayó que unas sanciones poco contundentes contra Rusia "solo conseguirán que el agresor se vuelva más atrevido". RUSIA PIDE MÁS APOYOS Rusia llamó este martes a otros países a seguir su ejemplo y reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. "Rusia llama a otros países a seguir su ejemplo", dice en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores. El principal respaldo hasta ahora procede de Siria, cuyo ministro de Exteriores, Faisal al Miqdad, de visita oficial en Moscú, dio su apoyo al reconocimiento ruso de las repúblicas separatistas. "Siria apoya la decisión y cooperará" con esas repúblicas del este de Ucrania, dijo Al Miqdad, para quien Occidente está actuando "contra Rusia" de forma "similar" a como lo hizo "contra Siria durante la guerra", al insistir en su retórica de que Estados Unidos y otros países "apoyan el terrorismo" en la nación árabe, de acuerdo con SANA. EFECTOS ECONÓMICOS El precio del crudo Brent para entrega en abril continúa este martes su fuerte tendencia al alza, hasta situarse en 99,01 dólares, un ascenso del 3,79 % respecto del cierre de la jornada anterior. Esta subida, que responde a las tensiones en Ucrania, supone que el petróleo está en máximos no vistos desde 2014, ante el temor de que la crisis entre Rusia y Ucrania pueda alterar los suministros de crudo. Rusia es el segundo gran exportador de petróleo después de Arabia Saudí, pero también el mayor productor de gas natural. Por su parte, el Banco Central de Rusia (BCR) aseguró hoy que vigila la evolución del mercado financiero y está preparado para tomar "todas la medidas" para mantener la estabilidad financiera en el país, después del impacto en la Bolsa del reconocimiento de los separatistas prorrusos y el envío de tropas rusas al Donbás. EFE int-jgb/ah (foto) (vídeo)