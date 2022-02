Queda una semana para solicitar becas de The Dream US para indocumentados

Washington, 22 feb The Dream.US, una organización que ha provisto más de 7.500 becas universitarias a estudiantes indocumentados, recordó hoy que la semana próxima vence el plazo para solicitar esa ayuda este año. "Las solicitudes están abiertas para estudiantes inmigrantes con o sin DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o TPS (Estatus de Protección Temporal) que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad y antes del 1 de noviembre de 2016. El plazo de inscripción vence el 28 de febrero", indicó un comunicado. "TheDream.US da la bienvenida a todos los estudiantes indocumentados que cumplen con los criterios de elegibilidad, ya que tiene una meta para la ronda de becas de este año de aumentar el número de becas otorgadas en 50 % en comparación con años anteriores", agregó. La Beca Nacional provee hasta 37.000 dólares para cubrir la matrícula, tarifas, libros y materiales necesarios para obtener una licenciatura para los estudiantes que residan en Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Washington DC. The Dream.US es el mayor programa del país dirigido a jóvenes inmigrantes y ha cubierto ya más de 7.500 becas a "soñadores" (beneficiarios de DACA) en más de 70 universidades asociadas en 19 estados y el Distrito de Columbia. Más de 2.100 estudiantes se han graduado, incluidos maestros, autores, científicos de computación, investigadores científicos, empresarios, analistas políticos y personal de enfermería, que "contribuyen a la prosperidad social y económica" del país, indicó el grupo. Ismary, una becaria graduada en 2019 de John Jay College of Criminal Justice, dijo que "TheDream.US ha sido una base fundamental para lograr mi sueño de una educación superior". "El conocimiento y la visión ampliada del mundo que pude obtener durante mi carrera universitaria se amplió por el hecho de que TheDream.US dejó claro con su apoyo continuo que creen en mí y en mi potencial, independientemente de mi estado migratorio", expuso. "Saber que había un grupo de personas que buscaban continuamente formas de ayudarme y apoyarme me dio la fuerza y la determinación para graduarme, y la inspiración para ayudar a mi comunidad en cualquier forma que pueda”, puntualizó. EFE jab/msc